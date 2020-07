Cidre - süffiger Apfelwein aus Frankreich

Cidre - manchmal auch Cider genannt - ist im Grunde genommen nichts anderes als französischer Apfelwein. Der echte Cidre kommt im Normalfall aus der Normandie, dort wachsen die Äpfel nämlich oft auf Hochstammbäumen. Dafür brauchen sie zwar länger als bei uns, entwickeln aber auch ein deutlich besseres Aroma. Das Klima in der Normandie ist für diese Äpfel genau das richtige: erst spät im Jahr gibt es Frost, so dass die Früchte bis in den November hinein am Baum hängen, was wiederum für eine ausgeprägte Süße und ein intensiv fruchtiges Aroma sorgt.Außerdem enthalten französische Äpfel aus der Normandie wenig Stickstoff. Für eine Sorte Cidre werden häufig bis zu 12 verschiedene Apfelsorten verarbeitet. So kann man je nach Zusammenstellung der Äpfel mal ein eher saures, mal ein bitteres, mal ein eher süßes Aroma erreichen. Seine Farbe liegt irgendwo zwischen dunkelgelb und braun. Auch bei der Herstellung benötigt man Zeit, denn die Vergärung in Fässern geschieht langsamer als sonst üblich. Kurz bevor der Saft vollständig vergärt, wird er in ein neues Fass umgefüllt, die Hefe hingegen verbleibt im alten Fass. Das neue Fass wird luftdicht verschlossen, so dass keine Kohlensäure entweichen kann. Heraus kommt ein aromatischer, süßlicher, leicht perlender Apfelwein.Erhältlich ist Cidre sowohl lieblich als auch trocken. Letzterer hat einen Alkoholgehalt von circa 4-5%, die lieblichen Sorten hingegen haben meist nur 2% Alkohol - das macht Cidre zum idealen Getränk für laue Sommernächte. Cidre wird übrigens besser, wenn er länger gelagert ist. Das bedeutet, es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn auf dem Etikett zu lesen ist "2 Jahre gelagert" bzw. auf Französisch "deux ans". Und im Übrigen sollte Cidre immer kalt genossen werden. Aber auch der Cidre aus deutscher Produktion ist nicht zu verachten. Wer Wert legt auf Qualität, sollte eine Sorte kaufen, bei der die Äpfel aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Dann kann man sich zumindest sicher sein, dass keine Pestizide und dergleichen beim Anbau verwendet wurden.