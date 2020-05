Ciabatta mit sanfter Kruste

Was wären ein Sommer oder ein Grillfest ohne Ciabatta? Die italienische Variante vom Baguette ist mindestens genauso beliebt und lecker, passt einfach zu vielen Gerichten und ist eine äußerst beliebte Beilage bei Büffets, Partys oder zu Salat.Hergestellt wird Ciabatta normalerweise aus hellem Weizenmehl, Salz, Hefe, Wasser und Olivenöl. Das Brot ist länglich und flach, aber breiter als Baguette. In Italien wird Ciabatta auch oft mit Sauerteig hergestellt; wer es selber backt, kann statt des Weizenmehls auch beispielsweise Dinkel- oder Dinkelvollkornmehl nehmen. Ciabatta wird deswegen aromatisch, weil der Teig ausgesprochen lange ruhen sollte vor dem Backen. Hierfür wird der Teig sogar oft über Nacht in den Kühlschrank gegeben. Die Ciabatta-Brote, die bei uns im Bäcker erhältlich sind, haben aber selten so lange geruht, da dies viel zu zeitaufwendig wäre.Man bekommt Ciabatta gerade im Sommer im zahlreichen Varianten: mit Oliven, Peperoni, Kräutern, Schafskäse, getrockneten Tomaten, Walnüssen, Parmesan oder einer Kombination aus allem. Auch eignen sich Ciabatta prima, um Sandwiches damit herzustellen. Für das so beliebte Bruschetta kann Ciabatta genauso gut verwendet werden wie Baguette. Oder man schneidet Ciabatta einfach in Scheiben, bepinselt es mit etwas Olivenöl, welches mit Salz und zerdrücktem Knoblauch vermischt wurde. Oder man schneidet es in Würfel, brät es in etwas Olivenöl und bereitet mit Paprika, Tomaten, Gurken und Schafskäse daraus einen erfrischenden Brotsalat. Lecker! Charakteristisch ist außerdem für echtes Ciabatta-Brot, das es außen richtig schön knusprig wird und innen fluffig und leicht.Wer will, kann Ciabatta natürlich auch selben backen - entweder als fertig zu kaufende Backmischung oder natürlich auch ohne. Wichtig ist in jedem Fall, dafür Olivenöl zu verwenden. Für ein Brot benötigt man 300 g Weizenmehl Typ 550, 1 Esslöffel Salz, 2 TL Zucker, einen halben Würfel frische Hefe oder einen halben Teelöffel Trockenbackhefe. Mehl in eine Schüssel geben und mittig eine Mulde formen. In diese Mulde gibt man 150 ml warmes Wasser und zwei Teelöffel Zucker sowie die zerbröckelte Hefe und rührt dies vorher vorsichtig um. In der Mulde mit wenig Mehl bestäuben und kurz stehen lassen. Nun nach Geschmack getrocknete Tomaten, Oliven o.ä. in den Teig geben und mit Salz und 2 Esslöffeln Olivenöl zu einem Teig kneten. Abdecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. Auf einem bemehlten Backblech zu einer langen Rolle formen und abermals abgedeckt 30 Minuten gehen lassen. Im Ofen bei 200°C Ober- und Unterhitze circa 20 Minuten lang backen. Wer will, formt Brötchen daraus - dann ist die Backzeit circa 5 Minuten kürzer.