Chorizo - scharfer Geschmack

Unter Chorizo versteht man eine Wurst, die aus spanischem oder portugiesischem Schweinefleisch hergestellt wurde und sich durch einen besonders würzigen Geschmack und eine intensiv rote Farbe auszeichnet. Die Farbgebung kommt vor allem durch das Paprikagewürz, welches sich in der Wurst befindet und ihr wiederum einen würzigen und leicht scharfen Geschmack verleiht.Die genaue Würze hängt allerdings auch davon ab, wo genau die Chorizo hergestellt wurde. In einigen Teilen Spaniens wird sie nämlich nicht nur mit Paprika, sondern auch mit Pfeffer, Zwiebeln und Oregano oder Thymian gewürzt. Die portugiesische Variante ist weniger paprikahaltig, beinhaltet dafür meist mehr Fett. Chorizo hat eine eher feste Konsistenz und wird zumeist als Wurstring oder als Wurstkette angeboten. Die Produktion in Spanien ist immens groß, die Verwendungsmöglichkeiten für Chorizo sind vielseitig. So lässt sie sich prima verwenden, um Eintöpfen und Aufläufen das gewisse Extra zu verleihen, man kann sie als Aufschnitt verzehren oder als Tapas in unterschiedlichsten Kombinationen servieren.Des Weiteren lässt sich diese leckere Wurst aber auch grillen oder braten. In Portugal ist das Flambieren auf einer Keramikschale direkt am Tisch eine beliebte Zubereitungsart. Aber auch Franzosen verzehren gerne Chorizo und weil sie diese Wurst auch selber produzieren, sind sie nicht ausschließlich auf den Import aus Spanien angewiesen.Auch die französische Chorizo enthält mehr Fett als die spanische und wird normalerweise in feinen Scheiben aufgeschnitten serviert. Und sogar in Indien und auf den Philippinen finden sich Wurstspezialitäten, die der spanischen Chorizo sehr nahekommen.Ein einfaches, aber sehr schmackhaftes Rezept ist die Gemüse-Reis-Pfanne mit geschnittener Chorizo: hierfür einfach gewürfelte Zwiebeln, Paprika und Erbsen sowie kleine Chorizoscheiben glasig anbraten und mit bereits gekochtem Reis vermischen. Damit das Ganze nicht zu trocken wird, Tomatenmark nach Bedarf hinzufügen und gut würzen. Fertig ist ein sehr leckeres und schnelles Gericht!