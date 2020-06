Chilischoten - kleiner Scharfmacher

Chilis gehören zur Familie der Paprikapflanzen, die ihren Ursprung in Mittel- und Südamerika haben. In Mexiko wurden Chilis schon um 7000 vor Christus angebaut. Christopher Kolumbus, der irrtümlicherweise glaubte, es handele sich dabei um einen Verwandten des Schwarzen Pfeffers, der zur damaligen Zeit eine wichtige Handelsware darstellte, brachte die scharfen Schoten mit nach Europa. Chilis tragen in verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen, die Bezeichnung Spanischer Pfeffer geht dabei auf jenen Irrtum von Kolumbus zurück. Größter Produzent von Chili weltweit ist heute Indien.Es gibt rund 1000 verschiedene Arten von Chilischoten, deren "Hitze" in Schärfegraden von Null bis zehn gemessen wird. Die kleinen Scharfmacher sind frisch, eingelegt, als Gewürzpulver oder in Flockenform erhältlich. Frische Chilischoten kann man auch selbst zu Hause an einer luftigen Stelle trocknen und anschließend in einem luftdicht schließenden Behälter bis zur weiteren Verarbeitung aufbewahren. Außerdem kann man Chilis einfrieren. Dazu wäscht man die Schoten, trocknet sie ab und verpackt sie nach dem Entfernen von Samenkörnern und Trennwänden in Gefrierbeutel. Frische Chilis sollten nicht länger als eine Woche aufbewahrt werden.Chilis gehören botanisch zu den Beerenfrüchten. Man verwendet sie frisch, getrocknet oder in Pulverform hauptsächlich zum Würzen von Speisen. Bei der Verarbeitung der scharfen Schoten empfiehlt sich das Tragen von Küchenhandschuhen, andernfalls sollte man sich unbedingt anschließend gründlich die Hände waschen und es vermeiden, sich an die Augen zu fassen. Die Dosierung sollte vorsichtig vorgenommen werden, da schon eine geringe Menge für eine gehörige Schärfe sorgen kann.Neben der Anwendung in der Küche wird Chilipulver auch zu medizinischen Zwecken verwendet. In Salben, Cremes und Ölen aufgelöst, wirkt es stimulierend auf die Durchblutung und hat einen lindernden Einfluss bei Rheuma, Rückenschmerzen und Verspannungen. In der ayurvedischen Lehre wird Chili hauptsächlich Menschen vom Kapha-Typ empfohlen, da es dabei hilft, Trägheit und Langsamkeit zu überwinden. Menschen mit Kreislaufbeschwerden und Magenbeschwerden sollten Chili nur vorsichtig verwenden, es kann zu Reizungen der Haut und des Magens führen.