Chili non carne - Veggieglück

Es geht nichts über ein gutes und würziges Chili con carne. Nur ist dieses Gericht für Vegetarier leider überhaupt nicht geeignet, da in ein richtiges Chili natürlich auch Hackfleisch gehört. Es gibt aber eine ganze Reihe an Rezepten, wie man das Chili con carne ganz einfach in ein Chili non carne - also in ein Chili ohne Fleisch - verwandeln kann. Am authentischsten schmeckt das Chili, wenn man anstelle des Hackfleischs einfach Sojaschnetzel verwendet, die man nicht nur im Reformhaus, sondern auch in zahlreichen Supermärkten kaufen kann. Diese werden einfach in kochendem und gut mit Brühe gewürztem Wasser eingeweicht, etwas ausgepresst und danach fast wie Hackfleisch zubereitet.Zum Anbraten braucht man nur etwas mehr Fett da Sojagranulat völlig fettfrei ist. Wenn die Schnetzel Farbe annehmen (das dauert eine ganze Zeit lang), würzt man sie genau wie Hackfleisch mit Tomatenmark, Knoblauch, Kräutern und gibt für den guten Geschmack am besten gleich noch eine gehackte Zwiebel hinzu. Die restlichen Zutaten wie Tomaten, Mais und Kidneybohnen sowie Paprika hinzugeben und möglichst ½ - 1 Stunde lang vor sich hin köcheln lassen. Richtig gemacht, ist dieses Chili quasi nicht vom Original zu unterschieden. Eine andere Möglichkeit wäre die Zubereitung mit zerdrücktem Räuchertofu, der anstelle des Hackfleischs verwendet wird. Noch eine andere Variante ist die, bei der man anstelle des Hackfleischs grob geschroteten Grünkern verwendet. Das schmeckt ebenfalls überraschend gut und ist noch dazu gesund. Oder - ebenfalls sehr lecker und gesund - ist das Chili, wenn man es mit roten Linsen zubereitet. In dieses Chili dürfen auch Kartoffelwürfel hinein, das Ergebnis ist äußerst schmackhaft und erinnert tatsächlich ebenfalls an das Original, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht.Wichtig beim Chili ohne Fleisch ist, genau wie beim Original, dass man Mais, gewürfelte Paprika, Kidneybohnen und gehackte Tomaten aus der Dose hinzugibt. Je nachdem, wie scharf man gerne isst, gehört auch unbedingt Knoblauch und Chili in diesen Eintopf hinein. Und am besten genießt man dazu Baguette.