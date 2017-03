Chiasamen - Superfood der Mayas

Chia ist eine Pflanze, die in Mexiko beheimatet ist und dort vor allem wegen der Samen angebaut wird. Nicht zu Unrecht werden Chiasamen als Superfood bezeichnet. Diese nämlich beinhalten ausgesprochen viele Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und Mineralien. Schon die alten Mayas wussten um die gesundheitsfördernde Wirkung dieser kleinen Samen. Dort hat man sogar angenommen, dass ein einziger Esslöffel ausreichen würde, um einen Menschen 24 Stunden lang mit Nährstoffen zu versorgen.Chiasamen beinhalten tatsächlich mehr als doppelt so viel Eiweiß wie andere Samen und sogar 5mal so viel Kalzium wie Milch, dazu kommt das Spurenelement Bor, welches die Kalziumaufnahme sogar noch unterstützt. Auch Kalium, Eisen und Antioxidantien sind darin um ein vielfaches mehr enthalten als in vergleichsweise anderen Lebensmitteln wie Obst oder Gemüse. Erst in den letzten Jahren kann man auch hier in Europa im Fachhandel diesen wertvollen Samen kaufen; vor allem in Naturkostläden oder aber im Internet in speziellen Shops. Positiv an Chiasamen ist außerdem die extrem lange Haltbarkeit. Besonders für all jene, die auf Gluten mit Unverträglichkeit reagieren, sind Chiasamen eine willkommene Alternative. Lässt man sie vor dem Verzehr aufquellen, reinigen die darin löslichen Ballaststoffe den Magen-Darmtrakt und bringen die Verdauung in Schwung.Beim Einweichen in Wasser entsteht eine gelartige Masse, die man dann beispielsweise ins Müsli geben kann. Man kann aber auch die Chiasamen direkt in Obstsalat mischen, sollte sie aber auch dann ein paar Minuten vor dem Verzehr quellen lassen. Oder man mahlt den Chiasamen und gibt in so in Müsli, Süßspeisen und Co. Außerdem lässt sich mit Chiasamen ein zwar glibbriger, aber dennoch sehr leckerer Pudding bereiten und das ganz ohne Kochen: einfach 250 ml Mandelmilch mit 4 Esslöffeln Chiasamen vermischen, etwas Agavendicksaft, Vanille und Zimt hinzufügen und abwarten, bis die Samen gequollen sind. Das geht auch mit anderen Milcharten und lässt sich natürlich auch prima variieren.