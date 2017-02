Cheat Day - bewusst mogeln

Eine Diät, die es dir erlaubt, Wein zu trinken und Kuchen zu essen! Funktioniert das denn ?Kann eine Diät, die es dir erlaubt, Wein zu trinken wirklich dabei helfen, langfristig Pfunde zu verlieren? Mariah Carey macht keine Diät, es sei denn, sie kann am Abend noch ein Glas Rotwein genießen. Einige Supermodels sagen, dass sie es nicht erwarten können, Süßigkeiten wieder nach einer entbehrungsreichen Fashionshow zu naschen. Aber können wir wirklich unser Gewicht halten oder Kilos verlieren, wenn wir sündigen uns verführen lassen von Dingen, die wir lieben?Gut anscheinend kann dieser neue Cheat Day Trick wirklich dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Cheat Day bedeutet, dass du an einem Tag der Woche bei deinen Diätzielen bewusst mogeln darfst. Beispielsweise Schokolade essen oder Wein trinken oder einen Kuchen schlemmen. Es bedeutet also auch, dass du auf deine Lieblingslebensmittel nicht mehr während der ganzen Diätzeit verzichten musst.Die University von Sydney hat in ihren jüngsten Forschungsergebnissen nachgewiesen, dass schon eine kleine Pause von deinen üblichen Ernährungsgewohnheiten tatsächlich dabei helfen kann, langfristig Gewicht zu verlieren. Es ist erwiesen, dass beim Versuch, das Gewicht zu halten- oder auch Gewicht zu verlieren - es nachhaltiger ist, viele kleine Opfer zu erbringen als sich über einen langen Zeitraum hinweg zu kasteien.Forscher Nick Fuller erklärt, dass wenn Du dich täglich wiegst und deine Nahrungsaufnahme entsprechend anpasst, wirst Du schnell feststellen, was Dein Körperbasisgewicht ist. Also, wenn Du plötzlich an einem Tag feststellst dass Du plötzlich zwei oder drei Pfund mehr wiegst, dann weißt Du, welche Lebensmittel dies verursacht haben. Mit diesem Wissen kannst du genau diese Lebensmittel dann einfach reduzieren oder für eine Weile komplett meiden.Darüber hinaus hat eine neue Studie der Washington State University ergeben, dass Weintrinken helfen kann, Gewicht zu verlieren! Wie funktioniert das? Trinke nie mehr als zwei Gläser pro Tag, und trinke nur abends. Nun, das klingt machbar! Was steckt dahinter, wie funktioniert das Abnehmen mit einem abendlichen Glas Wein? Nach der Studie enthält Wein Resveratrol, eine Art Polyphenol, das 'weißes Fett' in ' dunkles Fett' wandelt, welches einfacher zu verbrennen ist.Polyphenole in Früchten, einschließlich Resveratrol, erhöhen die Oxidation von Nahrungsfetten, so dass der Körper weniger belastet wird. Sie verwandeln das weiße Fett in dunkles Fett, das verbrennt Lipide und hilft, den Körper im Gleichgewicht zu halten und Fettleibigkeit und metabolische Dysfunktionen zu verhindern.In der Studie wird allerdings Obst statt Wein für diese Fettumwandlung empfohlen. Jeden Abend ein Glas Wein zu trinken wäre auch nicht empfehlenswert. Alles in Maßen - aber an einem cheat day - kann das sicher nicht schaden. Also, lohnt sich ein Versuch? Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, diese Diät wird nicht für jeden funktionieren, aber es ist einer der vielen Wege, um einen Gewichtsverlust zu unterstützen. Und wir sind bereit, jeder Diät eine Chance zu geben, die uns am Ende eines langen Tages noch ein Glas Wein gönnt.