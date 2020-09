CAHEW NüSSE

Cashewnuesse wenig Kalorien und viel Eiweiss

Die Bezeichnung Cashewnüsse ist eigentlich nicht ganz richtig. Sie müssten in korrekter Weise Cashewkerne heißen und sind die Samen der birnenförmigen Frucht des Cashewbaums. Der wird in Südamerika, Afrika oder Indien in Plantagen angebaut. Jede Frucht hat nur einen einzigen Kern, der zudem noch geröstet und anschließend geschält werden muss. Die harten Schalen sind giftig und müssen vor dem Verzehr unbedingt entfernt werden. Aus ihnen wird übrigens ein Öl für die Lackindustrie gewonnen. Aber das aufwendige Prozedere bei der Herstellung der beliebten Knabberei ist der Grund für den nicht gerade niedrigen Preis in unseren Läden. Die beste Qualität weist übrigens nur ganze und helle Kerne auf. Für den Bruch braucht man weniger zu bezahlen. Der wird dann als preisgünstigere Nascherei verkauft.Cashewnüsse schmecken besonders gut und haben dabei weniger Kalorien als richtige Nüsse. Dafür enthalten sie aber trotzdem viel Eiweiß, etliche Vitamine und Mineralstoffe. Man findet in ihnenKalzium, Magnesium, Eisen, Kupfer und Phosphor. Als Vitamine sind besonders B1, B3 und B5 aufzuzählen, die für die Verwertung von Kohlenhydraten und Eiweiß in unserem Körper eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem enthalten die Kerne Arginin, das Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugt. Wer also satt ungesunder Chips einige Cashewnüsse knabbert, tut definitiv etwas für seine Gesundheit. Besonders Sportler können bei Bedarf mit einer Handvoll dieser Kerne ihre Energiereserven schnell wieder auffüllen. Was für den Leistungssport gilt, das kann man natürlich auch auf der Arbeit anwenden. Wer statt zur Schokolade zu leckeren Cashewkernen greift, tut seinem Körper sicher einen Gefallen.Wenn man gern asiatisch kocht, dann kann man die leckeren Kerne in vielen pikanten Gerichten, die im Wok zubereitet werden, verwenden. Dabei ist es am gesündesten, wenn man bei den Cashewkernen die naturbelassene Variante kauft. Diese kann man zum Kochen und auch einfach nur zum Knabbern verwenden. Geröstete Kerne enthalten, bedingt durch die Ölzugabe beim Rösten, viel mehr Fett als die ungerösteten Cashewnüsse