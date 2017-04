Cannelloni - dazu ein Gläschen Wein

Als Cannelloni bezeichnet man dicke Teigrohr-Nudeln, hergestellt aus Weizen und dazu gedacht, sie gefüllt zu servieren. In der italienischen Küche zählen Cannelloni zu den absoluten Rezept-Klassikern und werden meistens mit einer Bolognese-Soße gefüllt und serviert.Natürlich vertragen sie auch diverse andere Füllungen wie zum Beispiel Gemüse oder auch Käse. Nachdem die Nudeln gefüllt wurden, legt man sie nebeneinander in eine Auflaufform und überbäckt sie mit einer Soße und/oder mit Käse. Für den Klassiker benötigt man eine gute Bolognese-Soße sowie etwas Bechamelsoße und Käse zum Überbacken. Ganz so, wie man auch eine Lasagne zubereiten würde.Eine reizvolle Alternative ist die Zubereitung mit Schafskäse und Spinat. Hierfür den Spinat zusammen mit gewürfelter Zwiebel und Knoblauch im Topf mit erhitztem Olivenöl zusammenfallen lassen. Dann gewürfelten Feta und etwas geriebenen Käse sowie zuvor geröstete Pinienkerne zufügen, salzen und pfeffern. Parallel dazu eine würzige Tomatensoße herstellen. Nun wird die Spinat-Masse in die Cannelloni gefüllt und zuerst etwas von der Tomatensoße in die Auflaufform gefüllt. Oben drauf kommen die Cannelloni und der Rest der Tomatensoße. Alles mit geriebenem Käse bestreuen und ab in den Ofen für ca. 20 Minuten bei 200°C. Anstelle des Fetakäses geht das Rezept natürlich auch mit Ricotta, Gorgonzola, Frischkäse, Parmesan oder anderen Käsesorten.Auch bei den Gemüsesorten kann man natürlich nach Belieben variieren. Brokkoli, Möhren, wer gerne Fleisch mag, gibt Schinken- oder Speckstückchen hinzu und prima schmeckt es auch mit Lachs. Wer gerne viel Gemüse mag, probiert eine Mischung aus Zwiebeln, Zucchini, Paprika und Möhren. Alles klein würfeln, in Öl anschwitzen und salzen und pfeffern. Sobald es abgekühlt ist, mit Schmand und Käse mischen und in die Cannelloni füllen. Alles mit einer würzigen Tomatensoße bedecken und mit Parmesan bestreuen - hervorragend und das ganz ohne Fleisch!