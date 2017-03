Burritos - mexikanisch einfach zubereitet

Burritos entstammen der mexikanischen Küche und werden ähnlich wie Fajitas aus weichen Weizentortillas hergestellt. Für die Füllung werden häufig Bohnen oder Bohnenpüree, Hackfleisch, Tomaten, Avocado, Reis und Käse verwendet. Die Zutatenliste kann jedoch individuell hiervon abweichen, viele essen Burritos gerne mit Salat als Füllung. Die gedämpften und nach dem Füllen gerollten Fladen werden grundsätzlich bereits fertig gefüllt serviert. Burritos können auch wie chinesische Frühlingsrollen kross frittiert werden und heissen dann " Chichimangas".Burritos stellen auf dem Speiseplan eine willkommene Abwechslung dar, will man zu Hause mal mexikanisches Essen auf den Tisch bringen. Burritos machen nicht viel Arbeit, auch wenn die Zutatenliste sehr lang erscheint. Bei vielen der verwendeten Zutaten hat man die Wahl, sie selbst zubereiten oder fertige Produkte aus dem Lebensmittelhandel zu verwenden. Es handelt sich um ein Essen, das auch geeignet ist, wenn Gäste kommen.Eine Hackfleischzubereitung mit Bohnen kann man nach Gutdünken selbst zubereiten und so scharf würzen, wie es dem eigenen Geschmack entspricht. Es gibt auch fertige Gewürzmischungen zu kaufen, die den typischen mexikanischen Geschmack in das Gericht bringen. Bei der Tomaten-Salsa und der Guacamole hat man ebenfalls die Wahl zwischen dem Kauf fertiger Produkte oder der eigenen Zubereitung. Die Lebensmittelabteilungen einiger Geschäfte sind gut sortiert, so dass man sich die Arbeit nicht unbedingt selbst machen muss. Auf der anderen Seite findet man heute zahlreiche Rezepte zur Herstellung von speziellen Saucen, nicht nur für die mexikanische Küche. Fertigsaucen sollten daher eigentlich die Ausnahme bleiben, nicht zuletzt ist das auch eine Frage des Preises.Für die Tortillas gilt Ähnliches: Weizentortillas für Burritos sind fertig im Handel erhältlich und brauchen nur noch in der Mikrowelle erhitzt zu werden. Es ist aber auch keine Hexerei, sie selbst zuzubereiten. Zum Essen kann man alle Zutaten so anrichten, dass jeder seine eigenen Burritos zusammenstellen und eventuell einzelne Zutaten weglassen kann. Im Einzelnen bracht man für diesen mexikanischen Snack: Flour Tortillas, rote Bohnen aus der Dose, Mais aus der Dose, Gewürze (eventuell Taco Gewürzmischung), scharfe Sauce, Guacamole, saure Sahne oder Créme fraîche, einige zerkleinerte Salatblätter, Käse und weitere Zutaten nach Geschmack. Jeder stellt sich seine Burritos selbst zusammen, faltet sie und isst sie aus der Hand.