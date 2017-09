Bunter Tortellinisalat schmeckt super

Tortellini sind kleine Teigtaschen, in denen sich entweder eine Füllung aus Fleisch, Käse oder Gemüse befindet. Man kann sie mit Soßen servieren wie zum Beispiel mit Tomaten, Käse- oder Sahnesoße. Aber, und das wissen viele nicht, bzw. haben es einfach noch nicht ausprobiert: Tortellini eignen sich auch prima in kaltem Zustand als Salat. Das Ergebnis wird ganz ähnlich wie ein Nudelsalat, nur eben geschmacklich etwas anders durch die Füllung der Tortellini.Als Salatsoße passt zu den abgekühlten Tortellini am besten eine Essig-Öl Marinade, die man auch mit etwas Senf und Honig nach Belieben abschmecken kann. Es geht aber auch die gute alte Mayonnaise, genau wie auch beim Nudelsalat. Weiterhin passen zu den Tortellini verschiedene Gemüsearten wie beispielsweise Champignons und Zucchini (in gebratenem oder rohen Zustand), Tomaten, Rucolasalat, getrocknete Tomaten (mit oder ohne Öl, beides ist möglich), Salatgurke, Paprikawürfel und auf jeden Fall auch gehackte Zwiebeln und Knoblauch. Außerdem passt, gerade wenn Tomaten im Salat sind, auch immer etwas Parmesan oder Mozzarella dazu, Oliven und/oder Cashewnüsse oder geröstete Pinienkerne geben noch mal einen besonderen Geschmack. Nach Belieben kann man natürlich auch klein geschnittenen Schinken in den Salat geben.Beim Tortellinisalat kann man seiner Phantasie freien Lauf lassen - erlaubt ist, was schmeckt. Ein bisschen exotischer wird der Tortellinisalat, wenn man ihn mit Curry, Ananas oder Thunfisch zubereitet - das allerdings sollte dann möglichst mit der Fülle der kleinen Teigtaschen harmonieren. Auf jeden Fall mal eine interessante Alternative zum "normalen" Nudelsalat und auf Grillfesten oder Partybuffets immer ein gerne gesehener Salat.