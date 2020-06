Brotbackautomaten übernimmt die Arbeit

Wer viel und gerne Brot isst, für den ist eine Brotbackmaschine eine gute Möglichkeit, sein Brot zuhause schnell, einfach und günstig selbst herzustellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass, wer sein Brot selber bäckt, genau weiß, was darin enthalten ist. Es gibt im Handel günstige Brotbackautoamten, mit denen sich richtig gute Ergebnisse erzielen lassen.Wer das Mehl nicht selber mischen mag, kauft einfach im Handel erhältliche, günstige Backmischungen. Außerdem lässt es sich prima variieren - nicht nur, dass es 1001 verschiedene Rezepte und Möglichkeiten gibt, ein Brot zu backen. Selbst wenn man ein paar Lieblingsrezepte gefunden hat, kann man diese durch kleine Änderungen immer wieder neu kreieren. Beispielsweise durch Gewürze, Kräuter, Körner, Nüsse, Schinken, Speck, Käse, Oliven, Zwiebeln, getrocknete Tomaten etc. Wichtig beim Selbermischen ist die richtige Menge an Salz und das Verwenden von Sauerteig oder Hefe als Gärmittel. Bis man das optimale Ergebnis erzielt hat, muss man manchmal ein bisschen herumexperimentieren, dann aber schmeckt Brot aus der Brotbackmaschine richtig gut. Wobei man sich allerdings darüber im Klaren sein muss, dass Brot, welches frei geschoben im Ofen gebacken wird, meistens geschmacklich noch etwas besser schmeckt und vor allem auch eine bessere Kruste aufweist.Dennoch ist eine Brotbackmaschine eine sich lohnende Investition. Es gibt Geräte im Handel mit zwei kleinen Backformen, so dass zwei kleinere Brote zeitgleich gebacken werden können. Wer diese nicht sofort benötigt, friert einfach eins davon am besten noch frisch ein. Interessant sind auch Geräte mit Zeitvorwahl. Wer es einmal kennen gelernt hat, wie herrlich es sein kann, morgens vom Duft frisch gebackenen Brots geweckt zu werden, wird es lieben und nicht mehr missen willen. Brotbackmaschinen können natürlich auch zum Herstellen von süßen Broten, von Pizzateig und häufig auch von Marmelade verwendet werden.Wer in Erwägung zieht, einen Brotbackautoamten anzuschaffen, sollte sich möglichst vor dem Kauf im Internet oder im Fachhandel darüber informieren, welches Gerät was kann und welches bei Testberichten wie abschneidet. Sicherlich hängt das aber auch vom individuellen persönlichen Bedarf ab. So gibt es Geräte, die besonders gut Vollkornbrote backen, andere liefern bei glutenfreiem Brot und wieder andere bei Fertigbackmischungen die besten Ergebnisse.