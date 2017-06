Borretsch - Dekoration und Heilkraut

Borretsch mit seinen kleinen, leuchtend blauen Blüten hat auch den Beinamen "Gurkenkraut", da sein Geschmack sehr gut zu Gurken passt. Längere Zeit war er etwas in Vergessenheit geraten, in der Küche wird er seit geraumer Zeit unter anderem häufig zu Dekorationszwecken verwendet. Die essbaren Blüten passen gut zu Salaten und bringen bei verschiedenen Gerichten Farbe auf den Teller. Die einjährige Pflanze, die bis zu einen Meter hoch wird und wild auf Wiesen und Feldern wächst, kann auch im Garten kultiviert werden. Der Stängel und die fleischigen Blätter sind mit einem haarigen Filz überzogen, die zarten, sternförmigen Blüten erscheinen von Mai bis September.Außer in der Küche findet Borretsch auch in der Heilkunde Anwendung. Borretsch gilt als beruhigend, entgiftend, entzündungshemmend, schweißtreibend und schleimlösend. Innerlich empfiehlt sich die Anwendung als Tee, dafür verwendet man die getrockneten Blätter und Blüten. Ein bis drei Tassen täglich davon helfen gegen nervöse Herzbeschwerden und sollen auch gegen Melancholie wirksam sein. Borretsch beruhigt darüber hinaus gereizte Schleimhäute und erleichtert das Abhusten. Er lindert Schlafstörungen, wirkt fiebersenkend und fördert bei stillenden Müttern die Milchbildung. Äußerlich kann man Borretsch-Tee in Form von Umschlägen, Bädern oder Waschungen anwenden. In dieser Weise kann man ihn bei schlecht heilenden Wunden, Ekzemen und Ausschlag einsetzen. Ein Fußbad, dem frische oder getrocknete Pflanzenteile zugefügt werden, ist hilfreich gegen Erkältungen.In Apotheken sind Extrakte und Öle aus Borretsch erhältlich, die auch in homöopathischen Mitteln enthalten sind. Daneben sind Kapseln erhältlich, die man bei juckender Haut und Neurodermitis einsetzt. Wie bei allen wirksamen Heilkräutern wird geraten, nach sechs Wochen dauerhafter Anwendung eine Pause einzulegen und auf ein Präparat mit ähnlicher Wirkung umzusteigen, um zu verhindern, dass die Wirkung durch Gewöhnung nachlässt. Da die Inhaltsstoffe von Borretsch die Leber schädigen können, ist ohnehin eine vorsichtig dosierte innerliche Anwendung angeraten. Bei äußerlicher Anwendung bestehen keinerlei Bedenken.