Blutgruppendiät - kontrovers diskutiert

Ist das sinnvoll: eine Diät, die an die jeweilige Blutgruppe angepasst ist? Die so genannte Blutgruppendiät wurde vor einiger Zeit entwickelt von einem amerikanischen Naturheilkundler. Er vertritt die Ansicht, dass der Mensch sich entsprechend seiner Blutgruppe ernähren und somit auch eine eventuelle Diät dem anpassen sollte. Das Buch, das er zu dem Thema veröffentlicht hat, wurde zwar in vielen Ländern ein Bestseller, dennoch wird diese Diät gerade von Ernährungswissenschaftlern sehr kontrovers diskutiert.Diese Diät steht in der Kritik, denn man vermutet, dass es hierbei keine Anzeichen gibt für einen Erfolg oder eine positive Auswirkung auf die Gesundheit. Angenommen wird bei der Blutgruppen-Diät, dass jeder Mensch aufgrund seiner individuellen Blutgruppe auch eine individuelle Körperchemie hat, und da es genau 4 Blutgruppen gibt, gibt es auch dementsprechend vier verschiedene Ernährungskonzepte. Eine Ernährung gemäß dieser Diät soll bewirken, dass die Menschen weniger Krankheiten bekommen, die Entstehung von Krankheiten also von vornherein vermieden wird und das Idealgewicht besser erreicht und eingehalten werden kann.So sollen all diejenigen, die die Blutgruppe Null haben, auf Weizen, Getreide und Hülsenfrüchte verzichten, ebenso auf Milchprodukte. Rotes Fleisch hingegen ist genauso erlaubt wie Obst und Gemüse.Allen, die die Blutgruppe A haben, wird eine vegetarische Ernährung vorgeschlagen, bei der allerdings ab und zu mal Fisch auf dem Speiseplan stehen sollte.Blutgruppe B darf ebenfalls kein Getreide und keine Hülsenfürchte zu sich nehmen, aber auch kein Hühnerfleisch und keine Tomaten. Wild- und Kaninchenfleisch hingegen sind ideal, genauso wie viel Gemüse und Eier.Die letzte der 4 Blutgruppen, nämlich die Gruppe AB ist eine Mischung aus allen, kann also demzufolge ohne Probleme alles verzehren, abgesehen von Schweinefleisch, dessen Verzehr eher vermieden werden sollte. Nach wie vor ist aber die Wissenschaft sich einig, dass diese Art von Ernährung bzw. Diät jeder wissenschaftlichen Grundalge entbehrt.All das, was angeblich damit erreicht werden soll - positive Auswirkungen auf die Gesundheit und auf das Gewicht - ist schlichtweg nicht nachgewiesen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vermutet sogar, dass es dabei langfristig zu einer Mangelernährung kommen könnte. Allerdings gibt es auf der anderen Seite auch immer wieder Befürworter für diese Art von Ernährung und sie wird sogar von manchen Ärzten empfohlen. Auch berichten manche Menschen, die diese Diät ausprobiert haben, durchweg Positives. Ob nun die eine oder andere Seite recht, hat ist also letzten Endes noch nicht abschließend belegt.