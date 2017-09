Blanchieren - frische Farben und Vitamine

Blanchieren ist ein Begriff aus der französischen Küche und ist nicht das gleiche wie kochen. Klar, denn sonst könnte man ja auch kochen dazu sagen. Was aber bedeutet blanchieren eigentlich und welche Speisen blanchiert man überhaupt?Prinzipiell wird in der Küche Gemüse blanchiert und zwar deswegen weil sich durch diesen schonenden Vorgang nicht nur die Farbe hält sondern auch alle wichtigen Nährstoffe und Vitamine darin enthalten bleiben. Manche Gemüsesorten wie zum Beispiel Kohl werden hierdurch sogar etwas leichter verdaulich da hierbei die Bitterstoffe reduziert werden, selbiges gilt auch für jene Stoffe, die nach dem Verzehr von Kohl Blähungen verursachen. Tomaten werden blanchiert um die Haut leichter zu lösen, die in manchen Speisen einfach störend wäre. Auch wer das Gemüse nicht gleich zubereiten sondern zuerst einfrieren möchte, kann es zuvor blanchieren, denn danach ist es leichter zu verarbeiten. Oder man blanchiert Gemüse, brät es ganz kurz in wenig Fett und gibt es zum Salat.Aber - wie blanchiert man denn nun eigentlich? In einem Topf wird reichlich Wasser aufgekocht und dann das geschnittene Gemüse ganz kurz hineingegeben. Abhängig von der Sorte und der Größe des Gemüses ist die Dauer des Blanchierens. Karottenscheiben brauchen nur 2 Minuten, Blattspinat nur ein paar Sekunden und größere Gemüsearten ein paar Minuten. Nach dieser Zeit holt man es am einfachsten mithilfe einer Schaumkelle aus dem Wasser. Soll das Gemüse in die Tiefkühltruhe, muss es nun kurz ins Eiswasser getaucht werden. Das Wasser in dem blanchiert wurde, schüttet man danach am besten weg, denn gerade bei Kohlsorten befinden sich darin ja die unerwünschten Bitterstoffe, manchmal auch Nitrate. Und noch ein Tipp damit das Gemüse auch wirklich seine Farbe behält: ein Spritzer Zitronensaft im Kochwasser (alternativ Essig) ist dabei sehr hilfreich, eine Prise Salz darf ebenfalls mit ins Wasser.