Biskuitrolle - leichter Traum

Die Biskuitrolle ist einfach ein echter Kuchen-Klassiker, den schon Oma gerne zubereitet und serviert hat. Denn früher gab es quasi kein Kaffeekränzchen, ohne dass dazu eine mit Obst gefüllte Biskuitrolle serviert worden wäre. Was die Obstfülle anbetrifft, so sind Erdbeeren der absolute Klassiker - alternativ dürfen es aber natürlich auch mal Himbeeren oder ganz andere Obstsorten sein.Wichtig beim Backen einer Biskuitrolle ist zunächst die etwas aufwendigere Herstellung des Teigs. Wie der Name schon sagt, besteht die Rolle aus Biskuit-Teig, der aus Eiern, Zucker, Vanillezucker, Mehl und weinig Salz hergestellt wird. Fett benötigt man hingegen bei einem Biskuitteig überhaupt nicht. Für eine Biskuitrolle, die 10 Scheiben ergibt, sind dies 5 Eier, 125 g Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Mehl und eine Prise Salz. Zuerst jedoch werden die Eier getrennt und das Eiweiß mit der Prise Salz sehr steif geschlagen. Dabei nach und nach 50 g Zucker einrieseln lassen. Dann das Eigelb mit dem Vanillezucker und 50 g Zucker cremig aufschlagen und Eigelb mit Eischnee vorsichtig mischen. Nun wird der Teig in rechteckiger Form auf ein mit Packpapier ausgelegtes Blech gestrichen und dann bei 180°C Umluft etwa 10 Minuten lang goldbraun gebacken. Nach dem Backen wird der Teig mitsamt dem Backpapier auf ein mit wenig Zucker bestreutes Handtuch gestürzt und dann das Backpapier vorsichtig entfernt.Nun kann der Biskuit nämlich mithilfe des Handtuchs von der langen Seite her aufgerollt werden und kühlt dann genau in dieser Form aus. Für die Füllung mit Erdbeeren benötigt man 100 Gramm Erdbeermarmelade, 250g Erdbeeren, 2 Päckchen Vanillezucker, einen Becher Schlagsahne, 1 Päckchen Sahnesteif und etwas Puderzucker. Bevor jedoch die Erdbeerfülle in die Rolle kommt, wird die Marmelade dünn auf die Teigplatte gestrichen. Dazu muss diese vorsichtig wieder ausgerollt werden, denn sie bricht leider ziemlich schnell. Nun die mit dem Vanillezucker steif geschlagene Sahne auf den Biskuit geben, als letztes die Erdbeeren und dann die Rolle - diesmal jedoch ohne Küchentuch - wieder aufrollen. Mit etwas Puderzucker bestäuben, in Scheiben schneiden und - genießen!