Birnen - säurearme Vitaminbomben zum Anbeissen

Wie der Apfel gehört auch die Birne zu den Kernobstgewächsen. Bereits im 17. Jahrhundert waren in Frankreich etwa 300 Birnensorten bekannt. Heute gibt es ungefähr 5000 Arten, davon rund 700 in Deutschland. Zu den bekanntesten Sorten gehören die Williams Christ, die Mostbirne, die chinesische Nashi-Birne, Clapps Liebling, die Alexander Birne oder die Gute Luise.Birnen haben unter allen Obstsorten mit etwa 0,29 g in 100 g Fruchtfleisch, die wenigste Fruchtsäure und sind dabei wahre Vitaminbomben. Neben Vitamin A, B und C sind in Birnen auch viele wichtige Mineralstoffe, wie Zink, Schwefel, Jod, Kupfer, Magnesium, Kalium und Phosphor enthalten. Kalium wirkt beispielsweise entwässernd und vorbeugend gegen Herzinfarkt, Phosphor stärkt die Nerven. Mit dem hohen Gehalt an Eisen kann man einer Blutarmut entgegenwirken.Im Vergleich zum Apfel enthält die Birne etwa gleich so viel Zucker, aber mehr Kohlenhydrate und Eiweiß - dabei aber einen geringeren Anteil an Fruchtsäuren und Fett. Dies macht sie besonders bekömmlich und verträglich. Birnen helfen gegen Verdauungsprobleme und andere Darmstörungen. Wer regelmäßig Birnen verzehrt, wird viel weniger an Darmträgheit und Verdauungsstörungen leiden.In Deutschland werden Birnen vor allem am Südufer der Unterelbe, um Ingelheim, Friedrichshafen (Bodensee), Stuttgart, Weisenheim und in der Region Bonn angebaut. Zu den Lieferanten zählen neben Italien, Belgien, Spanien und Frankreich auch zahlreiche südafrikanische Länder.Beim Einkauf von Birnen sollten Sie darauf achten, noch nicht ganz reife Früchte zu erwerben. Birnen reifen bei Zimmertemperatur sehr schnell nach. Rohe Birnen sind besonders schmackhaft zu Käse oder Schinken. Gekochte Birnen sind leichter verdaulich. Hier gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten: gedünstet zu Wild, als Nachspeise mit Eis, Nüssen, oder Sahne oder mit Portwein gedünstet sind Birnen ein Genuss. Wer das Kernobst einkochen möchte, sollte eine der zum Kochen geeigneten Sorten auswählen.