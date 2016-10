Birne Helene -haute cusine

Birne Helene ist ein sehr leckerer Nachtisch, welcher ursprünglich aus Frankreich stammt. Birne Helen ist ein echter Nachtisch-Klassiker, man serviert es mit möglichst fester Birne, die laut Originalrezept halbiert, entkernt und dann in wenig Wasser mit etwas Vanillezucker pochiert werden, bis sie weich sind. Das dauert etwa 5 -10 Minuten lang. Am besten, man gibt dem Kochwasser auch noch einen Esslöffel Zitronensaft hinzu, das sorgt für eine schöne Farbe. Eine Vanilleschote oder/und eine Zimtstange sorgen im Kochwasser für ein ganz besonderes Aroma. Wer will, gibt noch etwas Weißwein ins Wasser. Danach lässt man die Birnenhälften abtropfen und abkühlen.Weiterhin benötigt man für Birne Helene ein möglichst hochwertiges Vanilleeis, geschlagene Sahne und - ganz wichtig - Schokoladensoße. Die Soße kann man zwar fertig kaufen, besser schmeckt sie aber natürlich, wenn man sie selber herstellt. Dies geht ganz einfach aus 40 g Zartbitterschokolade, die man mit der gleichen Menge an Sahne im Topf schmelzen lässt, dabei immer wieder umrühren. Ganz am Schluss gibt man ein bis zwei Teelöffel Butter hinzu, fertig. Auf einem Teller dann eine Kugel Vanilleeis, etwas geschlagene Sahne, eine Birnenhälfte arrangieren und Schokoladensoße darüber bzw. drum herum geben.Im Notfall kann man für dieses Rezept übrigens auch Birnen aus der Dose verwenden, dann entfällt jedoch das Dünsten. Oder man verwendet reife und süße Birnen, auch dann kann man den Schritt mit dem Dünsten weglassen. Abwandlungen sind natürlich immer möglich und erlaubt. Wer will, gibt über den Nachtisch noch ein paar geröstete Mandelplättchen. Dieses Rezept ist nicht nur ein Klassiker, es ist auch gut vorzubereiten und steht relativ schnell auf dem Tisch. Es passt gut für den besonderen Anlass, ist aber auch lecker als Nachtisch für "alle Tage".