Bioladen - hochwertige Bioprodukte

Gerade in den letzten Jahren hat die Nachfrage an Bio-Produkten ständig zugenommen, was zum einen an einer gesundheitsbewussten Lebenseinstellung der Verbraucher, unter anderem aber auch an diversen Lebensmittelskandalen liegt. So gibt es in Deutschland eine stetig wachsende Zahl an Bio-Läden und fast jeder Discounter hat mittlerweile auch eigene Biomarken im Angebot. Im Bio-Laden erhält man neben frischem Obst und Gemüse - aus Bio-Anbau versteht sich - auch diverse andere Produkte, von Waschmittel über Kosmetika bis hin zu Fertigprodukten. Und natürlich das gesamte Lebensmittel-Sortiment.Fast nie bieten Bio-Läden konventionell angebaute Lebensmittel an sondern fast alles, was angeboten wird, stammt aus ökologischer Landwirtschaft. Ebenfalls wird natürlich auf gentechnisch veränderte Produkte gänzlich verzichtet. Anfang der 70-er Jahre erschien in Deutschland der erste Bio-Laden auf der Bildfläche, damals jedoch war es noch ein sehr spezielles Klientel, welches dort einkaufte. Außerdem war das Image dieser Läden eher esoterisch oder auch politisch angehaucht.In den 80-er Jahren folgten weitere Bio-Läden nach und immer mehr "normale" Verbraucher wurden dort Kunden. Mittlerweile gibt es einen klaren Trend für den Einkauf im Bio-Laden, es gibt ganze Ladenketten mit Bio-Produkten und Bio-Supermärkte mit einem riesigen Sortiment und großer Auswahl. Ein wichtiger Aspekt beim Einkauf im Bioladen ist für viele Kunden nicht nur die eigene Gesundheit und die Qualität der Lebensmittel sondern auch der Umweltfaktor, da die Produkte im Vergleich zu konventionellen in der Regel umweltfreundlicher angebaut werden.