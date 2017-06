Biermischgetränke - neue Geschmackkombinationen

Biermischgetränke sind in den letzten Jahren ausgesprochen stark in Mode gekommen. War es früher nur Radler, was es als Mischgetränk gab, so kann man heute Bier in den abenteuerlichsten Mischungen bekommen. Grundsätzlich ist das auch gut so, denn der Alkoholgehalt bei Biermischgetränken ist deutlich geringer als beim reinen Bier, das heißt der Genuss ist mit 2% unproblematischer vor allem für all diejenigen, die keinen Alkohol vertragen oder auch für Autofahrer. Aufgrund des eher süßen Geschmacks der Biermischgetränke sind diese vorwiegend bei Jugendlichen und bei Frauen beliebt.Gerade bei Jugendlichen ist aber wiederum Vorsicht geboten, da diese Biermischgetränke oft im Unverstand zu sich nehmen und nicht schnell genug merken, wie der Alkohol wirkt. Bekanntestes Biermischgetränk ist sicherlich das Radler, welches aus Zitronenlimonade und hellem (in Bayern auch mit dunklem) Bier gemischt wird. Mitunter wird es auch als Alster bezeichnet, was aber nicht ganz korrekt ist, da Alster eigentlich eine Bezeichnung ist für Bier mit Orangenlimonade. Weiterhin relativ geläufig ist den meisten das so genannte Diesel, welches aus Bier mit Cola vermischt besteht.In Berlin kennt man die Berliner Weiße, eine Mischung, der häufig Waldmeister- oder Himbeersirup zugefügt wird. Altbierbowle hingegen besteht neben Altbier zugleich aus Fruchtsirup und Früchten. In letzter Zeit in Mode gekommen sind Mischungen wie Pfirsich-, Kirsch-, Johannisbeer- und Bananenweizen, Grundsätzlich sind diese Biermischgetränke ganz einfach herzustellen: einfach Bier mit dem anderen Getränk nach Wahl und nach Geschmack vermischen. In der letzten Zeit immer populärer geworden und überall im Handel erhältlich sind so ausgefallene Sorten wie Bier mit Holundersaft oder Grapefruitsaft vermischt. Im Sommer durchaus erfrischend, aber wie bereits erwähnt für Jugendliche mit Vorsicht zu genießen. Durch den süßen Geschmack werden sie nämlich auf diese Art oftmals viel zu früh an den Bierkonsum gewöhnt und herangeführt.