Berühmt - berüchtigte Kanaren Spezialitäten

Wer schon mal auf den Kanaren Urlaub gemacht hat, hat die dortige Küche kennen- und vielleicht auch lieben gelernt. Auf Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und den anderen Inseln stehen viel Bohnen, Salate, Chorizo, Tintenfische, Serranoschinken, Runzelkartoffeln und Gofio auf dem Tisch. Letzteres, das Gofio, ist ein Mehl, welches aus gerösteten Körnern gewonnen wird und es war schon früher ein Grundnahrungsmittel auf den Kanaren, wohingegen es anderswo fast gänzlich unbekannt ist.Man verrührt das Gofio mit einer Brühe, so dass es zum Brei wird und kann dann beispielsweise frittierte Gofiobällchen daraus bereiten. Berühmt-berüchtigt für die kanarische Küche sind aber auch die vorher bereits erwähnten Runzelkartoffeln, ein absolut typisches Gericht für die Kanaren, welches mit zweierlei Mojo-Soßen - einer grünen und einer roten - serviert wird. Sie sind zuhause einfacher nachzukochen, als man denkt. Benötigt werden dafür ein Kilo kleine Kartoffeln und 150- 170g Meersalz. Die Kartoffeln gut abbürsten, aber nicht schälen und zusammen mit dem Salz in einem 800 ml Wasser gar kochen. Dann wird das Wasser abgegossen, die Kartoffeln verbleiben aber noch im Topf auf der heißen Herdplatte und müssen dort ausdampfen, denn erst dann bildet sich die so typische Salzkruste. Nur wenn auch so viel Salz verwendet wird wie angeben, bildet sich diese Kruste, die Kartoffeln schmecken danach aber - auch wenn man das kaum glauben mag - keineswegs versalzen. Die Schale isst man übrigens mit! Serviert werden sollte zu diesen Kartoffeln unbedingt ganz stilecht Mojo.Für die rote einfach je 2 Paprikaschoten, Peperoni und getrocknete Tomaten zerkleinern. Dann mit einer Knoblauchzehe, je 1 TL Kreuzkümmel, Salz, Paprikapulver sowie einer Tasse Olivenöl und 75 ml Essig im Mixer pürieren. Diese Soße ist lecker und passt optimal dazu. Für eine grüne Mojo püriert man 3 Knoblauchzehen mit einem Bund Koriander, einem Bund Petersilie und etwas Salz, Pfeffer sowie Zitronensaft und 2 Tassen Olivenöl.