Beim orientalischen Händler

Würzig, herzhaft und außergewöhnlich im Geschmack, so ist die orientalische Küche. Beim orientalischen Gemüsehändler findet man alle Delikatessen, die man braucht, um orientalische Gerichte herzustellen. In der arabischen Küche wird viel Tomatensoße verwendet. Als Öl findet man häufig Olivenöl. Zu den Vorspeisen, die abwechslungsreich sind, wird oft Fladenbrot gereicht. Es ist ein flaches und dünnes Brot, dünner als das, das man beim Türken bekommt. Tahina ist eine Vorspeise, die sehr beliebt ist. Dabei handelt es sich um eine Sesampaste, die ölig ist. Zubereitet wird sie mit Joghurt und Kreuzkümmel. In den orientalischen Läden findet man sie meist in einem Schraubglas.Das wichtigste Gewürz in der arabischen Küche ist der Kreuzkümmel. Ebenfalls wird Helba verwendet, es ist ein Gewürz, das intensiv duftet. Auch getrocknete Chilis, die zerrieben sind, finden in der orientalischen Küche Verwendung. Typische Lebensmittel wie Kichererbsen und Cous-Cous findet man ebenfalls beim Orientalen. Weinblätter werden mit Reis und Hackfleisch gefüllt und wie Rouladen, eingerollt. Fertig bekommt man sie in Dosen. Rindfleisch in vielen Varianten gehört ebenfalls in die orientalische Küche. Pasterma ist ein Rinderschinken, der eingelegt ist. Knoblauchwurst, die würzig und scharf schmeckt, ist aus Rindfleisch hergestellt.Die Auswahl an Obst und Gemüse ist groß. Bekannt sind Feigen und Datteln, aber auch Gargir, der als Rucola bekannt ist, wird angeboten. Gagir wird nicht als Salat angemacht, sondern roh zu den Speisen gegessen. Natürlich darf der arabische Kaffee nicht fehlen. Er schmeckt würzig und wird in kleinen Kännchen zubereitet. Wer auf Süßigkeiten nicht verzichten möchte, hat im orientalischen Markt eine große Auswahl. Die Speisen werden mit viel Honig zubereitet, sind daher wahre Kalorienbomben. De Einkauf beim orientalischen Lebensmittelhändler ist ein Erlebnis. Man bekommt nicht nur die orientalische Gastfreundlichkeit zu spüren, man wird auch ausreichend über die fremden Lebensmittel beraten. Jeder, der einmal orientalische Speisen zubereiten möchte, sollte einen Gang durch den Markt machen.