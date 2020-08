ALLERGIEN

Bei Lebensmittelzusatzstoffen ist die Herkunft nicht immer erkennbar

Konserven, Saucen und Fertiggerichte enthalten eine Reihe von Zusatzstoffen, deren Verzehr vor allem Allergikern Probleme bereiten kann. Dabei handelt es sich unter anderem um Geschmacksverstärker und Aromastoffe, Emulgatoren, Geliermittel und Farbstoffe. In der EU sind derzeit 316 Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen, denen jeweils eine E-Nummer zugeordnet ist. Es handelt sich dabei um einen Code, der zur eindeutigen Identifizierung eines Stoffes dient und dessen Verwendung auf der Verpackung von Lebensmitteln angegeben werden muss.Von den zugelassenen und mit E-Nummern versehenen Zusatzstoffen gelten längst nicht alle als völlig unbedenklich. So können einige der Stoffe die Verdauung und die Nährstoffaufnahme beeinflussen oder Allergien oder Asthma hervorrufen. Bei bestimmten Lebensmittelzusatzstoffen besteht sogar der Verdacht, dass sie die Entstehung von Krankheiten begünstigen.Für die Herstellung einer Reihe von Zusatzstoffen werden Fettsäuren benötigt, die mit chemischen oder physikalischen Verfahren aus Speisefetten gewonnen werden. Das können tierische Fette wie Schweineschmalz, Rindertalg oder Milchfett sein, heute kommen jedoch auch häufig tierische Fette wie Soja-, Raps- oder Maisöl zum Einsatz. Die Herkunft der verwendeten Fette ist nicht kennzeichnungspflichtig. Auch Hühnereier können für einige Zusatzstoffe aus Rohstoff dienen.Bienenwachs, das die Kennzeichnung E 901 trägt, klingt im Vergleich zu anderen Stoffen, die gleichfalls Verwendung als Zusatzstoffe für Lebensmittel finden, noch harmlos: So wird Schellack (E 904) aus den harzartigen Ausscheidungen der weiblichen Gummilackschildläuse hergestellt, und Echtes Karmin (E 120) gewinnt man aus den Weibchen der Scharlach-Schildlaus.Wer frisches Obst und Gemüse sowie rohes Fleisch kauft, kann sich sicher sein, dass diese Lebensmittel nur gereinigt, geschält, zerlegt oder auf andere Weise für den Verbrauch vorbereitet wurden, ohne dabei durch Zusatzstoffe verändert zu werden. Ebenso kommen Kaffee, Tee, Mineralwasser, Milch, Butter, Buttermilch, Teigwaren und Pflanzenöle ohne zusätzlich beigefügte Stoffe in den Handel. Bioprodukte zeichnen sich durch den Verzicht auf künstliche Farb- und Aromastoffe und Geschmacksverstärker aus.www.lebensmittelklarheit.de