MENSTRUATIONSSCHMERZEN

Bei Frauenbeschwerden hilft Wasserkastanie

Frauen haben bekanntlich so manche andere Beschwerde als es bei Männern der Fall ist und bedingen oftmals die Einnahme von Medikamenten, um eine Regulierung von Zyklusstörungen, Wechseljahrbeschwerden oder auch Menstruationsbeschwerden zu lindern. Eine Alternative kann bei Frauenbeschwerden die Wasserkastanie darstellen, die in der chinesischen Medizin bevorzugt bei einer Vielzahl an Beschwerden zum Einsatz gelangt und ihre Wirkung immer wieder unter Beweis stellt.Laien sehen in der Wasserkastanie vielfach eine Verwandte der herkömmlichen Kastanie, allerdings haben diese nicht viel gemeinsam. Die Wasserkastanie ist, wie der Name bereits vermuten lässt, eine Frucht, die im Wasser angebaut wird und folglich sehr häufig auch auf den Reisfeldern in China zu finden ist. Die Sprossknolle, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wachstum einer Kartoffel aufweist, wird rund 4cm groß und beinhaltet ein helles Fruchtfleisch. Dieses ist ein richtig kleines Powerpaket in Sachen gesunden Inhaltsstoffen, auf deren Liste neben Kohlenhydraten und Stärke vor allem auch Eisen, Magnesium, Kalium und ein hoher Anteil von B-Vitaminen zu finden sind.In China werden die Wasserkastanien sowohl als reines Nahrungsmittel als auch unter diätischen Heilaspekten verzehrt. In Deutschland finden sich diese gesunden Früchte in gut sortierten Asialäden als eingelegte Früchte in Konserven, wobei mittlerweile vermehrt auch frische Ware erhältlich ist. Hinsichtlich der unterschiedlichen Frauenbeschwerden lässt sich mit den Wasserkastanien ein natürliches Therapeutikum zum Einsatz bringen, das zusätzlich einen sehr guten Geschmack in sich birgt. Die diätische Heilkunde empfiehlt die Wasserkastanie bei unregelmäßigen Monatsblutungen, die oftmals mit starken Regelschmerzen und Stimmungsschwankungen einhergehen und die betroffenen Frauen oder Mädchen deutlich belasten können.Ein weiteres Einsatzgebiet der Wasserkastanie findet sich als begleitendes Nahrungsmittel bei Gebärmutter- oder Gebärmutterhalskrebs. Letzteres betrifft vielfach auch jüngere Frauen, hingegen der Gebärmutterkrebs zumeist mit dem Eintritt des Klimakteriums, und folgerichtig Frauen in einem etwas älteren Lebensstadium, zur Diagnose gelangt. Aufgrund der positiv wirkenden Nährstoffe der Wasserkastanie kann diese in der herkömmlichen Ernährung mit eingebaut werden und folglich einen präventiven Charakter annehmen. Ein leichtes Rezept zur Zubereitung der Wasserkastanie, macht auch das Kochen zu einer simplen Angelegenheit, sodass man sich nicht mit aufwändigen Vorbereitungen beschäftigen muss.Das Rezept für die Zubereitung der Wasserkastanie lautet wie folgt: Benötigt werden rund 250 Gramm frische Wasserkastanien, die zunächst zerkleinert und in einen Topf gegeben werden. Zu den Wasserkastanien gibt man etwas Wasser und braunen Zucker und lässt diese Mischung bei geringer Hitze solange köcheln bis sich ein dicker Sud gebildet hat. Aufgeteilt in zwei bis drei Portionen, kann man die Wasserkastanien nach Belieben über den Tag verteilt genießen und somit viel für seine Gesundheit unternehmen.Quelle: Miomedi