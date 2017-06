Barbecue - amerikanische Tradition

Barbecue ist ein Begriff, der aus dem Amerikanischen stammt und bezeichnet wird damit eine Garmethode, bei der das Fleisch in speziellen Barbecue-Grills langsam und bei mittlerer Temperatur geschmort wird. Neben Schweinefleisch in allen Formen wird beim Barbecue auch häufig Rind oder Geflügel zubereitet.Auch Spareribs kommen oft auf den Grill. Vor allem in den amerikanischen Südstaaten ist Barbecue verbreitetet. Nach dem Garen werden die zumeist großen Fleischstücke in kleine zerteilt und in einem Brötchen als Sandwich gereicht. Dazu gereicht wird eine passende Barbecue-Soße, die ganz unterschiedlich von Geschmack und Zusammensetzung sein kann. Meistens sind Barbecue-Soßen auf der Grundlage von Tomatenmark oder Tomatensoße, gewürzt mit Essig, Salz, Pfeffer und Zucker. Alternativ gibt es auch häufig Mayonnaise- oder Senfsoßen zum Barbecue.Bei uns hier wird der Begriff oftmals ganz verallgemeinernd für Grillen verwendet, wobei das streng genommen nicht dasselbe ist, da sich die Garmethode grundlegend voneinander unterschiedet. Zum Grillen verwendet man die Glut und es herrschen dabei Temperaturen von 200 bis 300°C. Gegrillt werden in der Regel eher kleiner Fleischstücke, die aus diesem Grunde bereits nach kurzer Zeit durchgegart sind. Da beim Barbecue mit wesentlich geringeren Temperaturen gearbeitet wird, nämlich nur um die circa 100°C, brauchen die Fleischstücke, die zudem deutlich größer sind, um ein Vielfaches länger zum Garen. Das Fleisch wird hierbei im entstehenden Rauch gegart. Wichtig dabei ist nicht nur, dass die Fleischstücke groß, sondern auch von Fett durchzogen sind, denn sonst würden sie nach dieser langen Verweildauer in der Hitze austrocknen.Diese spezielle Zubereitungsmethode ist im Übrigen schon einige Jahrhunderte alt, man vermutet den Ursprung von Barbecue im 15. Jahrhundert, wo man es im gesamten Bereich der Karibik kannte. Zu der damaligen Zeit fanden Barbecues grundsätzlich im Freien statt, sie wurden zu richtigen Feierlichkeiten, an denen sich Familien und Gäste aller sozialen Schichten trafen. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es immer mehr Restaurants, die Barbecue anbieten - in den USA, den Südstaaten von Amerika aber auch hier bei uns. In einigen Ländern werden sogar richtige Barbecue-Wettbewerbe ausgetragen und es gibt darüber hinaus mancherorts auch Barbecue-Verbände.