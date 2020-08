BANANEN

Bananen - super Nährstoffgehalt dabei lecker im Geschmack

Die Banane - sie ist von außen gelb, leicht krumm und sehr gesund. Sie schmeckt vielen Deutschen sehr gut und zählt zu den beliebtesten Früchten, die hier verzehrt werden. Doch ist dies eigentlich sehr verwunderlich, da die Banane keine einheimische Frucht ist. Sie stammt ursprünglich von einer Inselgruppe im südostasiatischen Raum. Heute werden die Bananen in Südamerika und Südostasien angebaut und legen sehr weiter Wegstrecken bis in unsere Geschäfte zurück. Jedoch hat der lange Transportweg keinen Einfluss auf den einmaligen Geschmack der Banane.Häufig wird die Banane auch als Sportlernahrung bezeichnet. Kein Wunder, da sie einen hohen Kaliumgehalt haben. Durchschnittlich stecken in einhundert Gramm Bananen etwa 1 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Kohlenhydrate und rund 2,6 Gramm Ballaststoffe. Der Kaliumgehalt einer Banane deckt etwa 20 Prozent des Tagesbedarfs eines Erwachsenen ab. Weiterhin enthält die tolle Frucht auch noch Kalzium, Vitamin C und Magnesium. Somit eignet sie sich prima für den kleinen Snack zwischendurch.Im Gegensatz zu den fast noch grünlichen Bananen sind die reifen Bananen, welche schon einige schwarze Stellen auf der Schale aufweisen, wesentlich besser verdaulich. Dies liegt an ihrem geringeren Stärkegehalt.Da die Banane von Natur aus bereits mit einer tollen Verpackung ausgestattet ist, muss sie unterwegs nicht nochmals eingepackt werden. Somit kann man ruhig von der ersten Fast-Food-Frucht sprechen.Doch kann die Banane noch viel mehr bieten als nur einen kleinen Zwischensnack. Wer gerne Müsli isst, sollte sie ruhig einmal in das morgendliche Müsli schnippeln. Auch im Obstsalat kann die Banane eingesetzt werden. In beiden Fällen dient die Banane als Süßungsmittel und ersetzt somit hervorragend andere Süßungsmittel wie zum Beispiel Süßstoff oder Zucker.Einen weiteren Einsatz findet die Banane im Milchshake. Hier wird der Milchshake mit einer pürierten Banane aufgewertet. In Verbindung mit der Milch kann der Körper noch besser die Nährstoffe aus der Banane verwerten. So gelangen dann auch das wertvolle Kalzium und das gelöste Eiweiß in den Körper. Die Banane ist einfach rund herum eine tolle und gesunde Frucht.