Avocadodip für die Amigos

Unter Guacamole versteht man eine Soße oder vielmehr einen Dip, der aus reifen und zerdrückten Avocados hergestellt wird. Dieser Dip stammt aus Mexiko und wird dort zu Tacos oder Tortilla-Chips gereicht. In eine Guacamole kommen neben der Avocado noch klein geschnittene Tomaten, Zitronensaft sowie Salz, Pfeffer und Knoblauch. Wer will, kann auch noch eine ganz klein gehackte Zwiebel unterrühren und nach Geschmack etwas Chili hinzufügen. Mit etwas Olivenöl wird die Masse streichfähiger, würziger wird es noch durch die Zugabe von Koriander und Petersilie. Der Zitronensaft ist übrigens wichtig, denn sonst würde die Guacamole schnell braun werden.Mal abgesehen von Tacos und Tortillas ist Guacamole auch lecker, wenn man sie pur aufs (geröstete) Brot streicht, sie passt in Wraps, auf Hamburger oder zu Burritos. Zu lange stehen lassen sollte man die Guacamole allerdings nicht, da sie sich sonst unschön verfärbt und frisch sowieso am besten schmeckt. Falls gerade keine Tomaten zur Hand sind, kann man die Guacamole auch ohne zubereiten, das ist zwar nicht ganz stilecht, tut dem Geschmack aber nicht unbedingt einen Abbruch. Anstelle der Tomaten wären hartgekochte Eier eine interessante Variante.Wer es noch exotischer mag, kombiniert die Avocado mit Datteln, Kokosmilch oder -mus oder macht mit Kakaopulver und Agavendicksaft eine Schokocreme daraus. Wichtig ist allerdings, dass für die Guacamole nur vollreife Avocados verwendet werden. Wenn man die Reifung von unreifen Exemplaren noch etwas beschleunigen will, sollte man die Avocados in die Nähe von Äpfeln legen.