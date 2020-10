Aus Mutters Kochtopf - Miesmuscheln

Wenn Miesmuscheln auf dem Eis in der Fischtheke landen, sind sie schon 2-3 Jahre alt. Aber keine Sorge. Solange benötigen sie, um von kleinen Larven zur marktreifen Größe heran zu gedeihen. Miesmuscheln wachsen gut an deutschen Küsten in den Wattenmeeren der Nord- und der Ostsee. Sie werden dort in großem Maßstab gezüchtet, innerhalb Deutschlands und der ganzen Welt verschickt. Miesmuscheln sind nicht mies. Ihr Name leitet sich vom Mittelhochdeutschen "mies" für Moos ab. Es gibt sehr viele Rezepte und unterschiedliche Arten der Zubereitung. Zwei Grundrezepte möchten wir hier nennen.Miesmuscheln in Weißweinsoße:Mit der Bürste unter dem fließenden Wasser die Schalen der Muscheln säubern.2 Zwiebeln in Ringe schneiden und im Topf mit Butter glasig andünsten. Petersilie und circa einen halben Liter trockenen Weißwein dazugeben. Kurz aufkochen.Nun den Topf vom Herd nehmen und die Muscheln im heißen Sud ziehen lassen. Nach circa 10 Minuten wird das Ganze noch einmal aufgekocht, die Miesmuscheln öffnen sich. Sofort heiß essen. Dazu vielleicht Weißbrot.Risotto mit Miesmuscheln:Dafür werden 2 Kilogramm Miesmuscheln benötigt und die Zutaten für Risotto.1 kleine Zwiebel wird in Olivenöl angedünstet und dann der Reis dazu gegeben. Es eignet sich hier zum Beispiel Patnareis (500 Gramm). Wenn der Reis anfängt glasig zu werden, heiße Brühe darüber gießen (circa das doppelte Volumen des Reises, 1 Liter). Bis die Brühe eingekocht ist, dauert es eine Weile.In der Zwischenzeit die Muscheln waschen und 5 Minuten in etwas Wasser kochen. Das Muschelwasser zum Reis geben. Die Muscheln aus den Schalen entfernen und unter das Risotto mengen.Tipps beim Einkauf:Die Muscheln müssen noch leben. Sie erkennen das daran, dass sich Muscheln, die offen sind, schließen, wenn Sie darauf klopfen. Schließen sie sich nicht, dann lassen Sie sie liegen.Quelle: Rosa Villosa