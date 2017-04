Aufschnitt - frisch angerichtet

Unter Aufschnitt versteht man bereits fertig in feine Scheiben geschnittene Wurst- oder Käsesorten, die gleich direkt aufs Brot gelegt und verzehrt werden können. In der Schweiz wird Aufschnitt auch als Charcuterie bezeichnet. Am einfachsten geschieht das Schneiden mithilfe einer speziellen Aufschnittmaschine, die alle größeren Wurst- oder Käsestücke in unterschiedlich feine Scheiben schneiden kann. Aufschnitt eignet sich natürlich nicht nur fürs Abendbrot, sondern auch um damit festliche Platten fürs kalte Büffet anzurichten.Die einzelnen Scheiben lassen sich z.B. rollen oder anderweitig dekorativ auf der Platte arrangieren, noch schöner und bunter wird es mit ein bisschen Dekoration wie saure Gurken, Mixed Pickles, geschnittene Tomaten. Paprika oder Radieschenscheiben und Petersilie etc. Allzu lange haltbar ist Aufschnitt allerdings auch im Kühlschrank nicht. Er sollte am besten in eine geeignete Frischhaltebox verpackt und dann in maximal 3 Tagen verzehrt werden. Man merkt an der Farbe und am Geruch, ob die Wurst noch genießbar ist oder nicht. Aufschnitt, der schon eine Weile liegt, verfärbt sich unschön und beginnt an den Seiten trocken zu werden. Dasselbe gilt auch für Käseaufschnitt, dieser jedoch hält sich ein paar Tage länger frisch.Wer Reste vom Wurstaufschnitt hat, kann diese beispielsweise klein schneiden, in etwas Öl anbraten und zu Nudeln, Kartoffeln oder Reis geben - ein paar Gemüsereste dazu, alles in der Pfanne angebraten, fertig ist ein leckeres Reste-Gericht. In der letzten Zeit immer mehr ins Gespräch gekommen sind vegetarische Aufschnitte, die nicht aus Fleisch, sondern stattdessen aus Soja, Weizeneiweiß oder auch Seitan bestehen, gut gewürzt sind und meistens sogar verblüffend ähnlich schmecken wie echte Wurst- und Fleischwaren. Eine echte Alternative für alle, die weniger Fleisch oder ganz fleischlos essen wollen, aber dennoch auf den herzhaften Brotbelag nicht verzichten mögen - außerdem beinhalten diese Aufschnitte meistens auch weniger Fett als das Original.