SäURE- BASEN VERHäLTNIS

Auf eine basenreiche Ernährung achten

Bei vielen Menschen ist der Anteil von Säuren im Körper zu hoch. Diese nehmen wir in hohem Masse mit unserer täglichen Nahrung zu uns. Da der Körper ein ausgewogenes Verhältnis von Säuren und Basen benötigt, um optimal zu funktionieren, ist er bestrebt, im Falle eines Säureüberschusses die Basen selbst zu bilden. Werden ihm hierfür mit der Nahrung nicht die erforderlichen Grundlagen zugeführt, muss er auf die Mineralstoffe zurück greifen, welche in den Knochen, in den Zähnen, im Blut und im Bindegewebe vorhanden sind. Die Folge kann eine Entmineralisierung des Körpers sein.Ob man zu viele Säuren im Körper hat, kann man feststellen, indem man den ph-Wert des Urins misst. Teststreifen hierfür sind in jeder Apotheke erhältlich. Der biologische Normalwert liegt bei 7,4. Falls die Urinmessung einen niedrigen Wert ergibt, deutet das auf eine Übersäuerung des Körpers hin. Basenreiche oder neutrale Lebensmittel sind bei der Ernährung zu bevorzugen, um den Säuregehalt des Körpers möglichst im ph-neutralen Bereich zu halten.Zu den basenreichen oder neutralen Nahrungsmitteln gehören: Äpfel, Ananas, Apfelsinen, Bananen, Birnen, Pfirsich, Pflaumen, Bleichsellerie, Blumenkohl, grüne Bohnen, Kartoffeln, Paprika, Porree, Spargel, Spinat, Zwiebeln, fettarme Milch, Buttermilch, Diätmargarine, Sonnenblumenöl, Reis und Vollkornbrot. Säurebildende Lebensmittel dagegen sind: alle Fleischsorten, Geflügelprodukte, Fische und Meeresfrüchte. Hiervon weist Süßwasserfisch den geringsten Säuregehalt auf. Ebenfalls säurebildend wirken: Eier, Milchprodukte, Süßigkeiten, alkoholische Getränke, Limonaden sowie Kaffee und schwarzer Tee. Der Anteil der Säurebildenden Lebensmittel sollte 20 bis 25 Prozent der zu sich genommenen Lebensmittel nicht überschreiten.Um die Ausleitung von Säuren aus dem Körper zu begünstigen, sollte man möglichst viel trinken. Am wirkungsvollsten sind stilles Wasser und Kräutertee. Wer sich viel in der freien Natur bewegt, hilft seinem Körper durch eine tiefe Atmung ebenfalls dabei, überschüssige Säuren abzugeben. Eine Übersäuerung des Körpers kann eine Vielzahl von Symptomen, von Kopfschmerzen bis hin zu Infektionen nach sich ziehen. Daher sollten wir auf eine ausgeglichene Ernährung Acht geben,