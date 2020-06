Auberginensalat - sommerlich leicht

Die Aubergine ist nicht nur ein sehr vielseitiges Gemüse, man kann daraus auch leckere Salate herstellen, die sich vor allem für die sommerlich-leichte Küche prima eignen. Praktisch ist, dass man Auberginensalat schon problemlos einen Tag zuvor vorbereiten kann, er schmeckt nämlich fast noch besser, wenn man ihm etwas Zeit zum Durchziehen lässt. Entweder man genießt Auberginensalat einfach pur, aufs Brot oder aber als Begleiter zu Gegrilltem wie Fisch oder Fleisch.Zum Zubereiten des Salats bietet es sich an, die Aubergine in kleine Würfel zu schneiden und dann in der Pfanne mit etwas Olivenöl rundum anzubraten. Allerdings verhält sich die Aubergine wie ein Schwamm, was das Öl anbetrifft. Sie saugt sich regelrecht damit voll, was natürlich dafür sorgt, dass das Endergebnis nicht gerade figurfreundlich ist. Möglich ist es alternativ auch, die Auberginenwürfel oder -scheiben einfach mit wenig Öl zu bepinseln und sie dann im Ofen auf dem Blech zu braten. Oder man pinselt die Pfanne mit Fett aus und brät die Auberginen einfach nur mit wenig Fett und bei niedriger Hitze, denn dann brennt auch nichts an. Als Zutaten zum Auberginensalat eignen sich beispielsweise Tomaten, Paprika, Fetakäse, Kichererbsen oder Zucchini.In Griechenland und in der Türkei versteht man übrigens unter Auberginensalat keinen Salat in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen, sondern eher in Form von Püree bzw. Mus. Wer beim Grieche als Auberginensalat auf der Speisekarte findet, sollte ihn unbedingt probieren, sich aber nicht wundern, wenn kein "Salat" sondern vielmehr eine köstlich schmeckende Paste serviert wird. Dieses Auberginen-Mus passt hervorragend auf Baguette und lässt sich auch ganz leicht zuhause selber herstellen. Man benötigt dafür eine Aubergine, deren Haut mehrfach mit der Gabel eingestochen wird. Dann wird die Aubergine bei 220°C in den Ofen gelegt und so lange gebraten (oder gegrillt), bis die Haut schwarz und das Innere ganz weich ist. Das dauert meistens circa 30 - 40 Minuten. Am besten, man legt hierfür eine Alufolie unter. Nach Ende der Backzeit wird die Aubergine aus dem Ofen genommen und nach dem Abkühlen geschält oder, fast noch einfacher, das Innere wird mit dem Löffel herausgekratzt und in eine Schüssel gegeben. Das Fruchtfleisch nun mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Knoblauch pürieren - fertig ist ein wunderbarer Brotaufstrich, der auch prima zu Gegrilltem passt.