Aromatisch mit vielen Enzymen die vielseitige Papaya

Bei dem Begriff Papaya denkt man zuerst an die Tropen - weiße Strände, traumhafte Landschaften und sommerliche Temperaturen. Diese Gedanken kommen einem in den Kopf, wenn man im Supermarkt Papayas sieht. Doch die hier in Supermärkten erhältlichen Papayas sind längst nicht so aromatisch wie die frisch geernteten Früchte.Die Papaya stammt ursprünglich aus Mittelamerika. Die große Beliebtheit machte es mittlerweile jedoch nötig, dass der Papayabaum in tropischen Gebieten weltweit kultiviert angebaut wird. Der Papayabaum ist palmenähnlich und kann je nach Sorte zwischen zwei und acht Metern hoch werden. Der Stamm verläuft gerade und weist keine Äste oder Zweige auf. Am oberen Stammende wachsen die großen, bis zu 70 Zentimeter im Durchmesser umfassenden Blätter. Die Blüten, die in klarem Weiß erstrahlen, sprießen in den Blattachseln. Die birnenförmigen Früchte entwickeln sich aus den Blüten und haben eine gelbe bis gelbgrüne Farbe. Das Fruchtfleisch besitzt eine gelbliche bis orangerote Färbung. Inmitten des Fruchtfleisches befinden sich hunderte schwarzgraue, runzlige Samen, die von einer gallertartigen Schicht umgeben sind.Die Früchte werden vielseitig eingesetzt. So kann man sie zum Beispiel roh verzehren wie eine Melone. Auch in einem Obstsalat machen sie sich sehr gut. Sogar unreife Früchte können verarbeitet werden, so zum Beispiel zu einem fruchtigen Chutney.Die Papaya ist nicht nur sehr köstlich und aromatisch. Sie ist auch sehr gesund. Sie hilft dabei, den Körper zu entgiften und auch das Abnehmen fällt leichter. So kann man eine Diät sehr gut mit Papayas kombinieren.Auch die Blätter des Papayabaumes können verwendet werden. Sie können zu einem Tee aufgegossen werden, der ebenfalls für die Entgiftung des Körpers sorgt. In einigen Ländern werden die getrockneten Papayablätter sogar gegen Husten geraucht.Besonders zu erwähnen ist aber auch die Wirkung der Samen der Papayas. Sie helfen bei Durchfall und Darmparasiten, die Verdauung wird durch die Samen angeregt und selbst bei "fraulichen" Problemen, wie prämenstruelles Syndrom oder Wechseljahrsbeschwerden, sind sie nützliche Helfer.