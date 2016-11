Apfelfest - Jetzt ist die Zeit dafür

Endlich mal weg vom Fernseher und vom Computer! Mal wieder die ganze Familie oder die Freunde zusammentrommeln und einen schönen, lebendigen Nachmittag oder gleich einen ganzen Sonntag miteinander verbringen. Wer sich das schon lange wünscht, der lädt jetzt mal ganz spontan zu einem Apfelfest ein. Die Vorbereitungen dafür halten sich ebenso im Rahmen wie die Kosten. Der Spaß und der gesundheitliche Profit eines solchen Festes dagegen ¬können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.Wie sagen die Engländer so schön? "An apple a day keeps the doctor away". Auch wenn ein Apfel am Tag vielleicht nicht jeden Besuch beim Arzt überflüssig macht, so zeigt die Redenart doch, wie wertvoll die Frucht für die Gesundheit ist. Tatsächlich stecken Äpfel voller Vitamin A, B und C. Zudem liefern sie uns organische Säuren, allen voran Pektin und Gerbsäure. Auch bei den Mineralstoffen und den Spurenelementen muss der Apfel sich nicht verstecken. Er enthält Kalium, Kalzium und Natrium sowie Eisen, Kupfer und Mangan. Alles zusammen kann hohe Cholesterinwerte senken helfen und die Verdauung unterstützen. Außerdem hilft ein Apfel dabei, die Arterien von Kalk zu befreien und das Immunsystem zu unterstützen. Soweit die guten Nachrichten.Etwas schlechter sieht es schon aus, wenn es um die Verfügbarkeit all dieser wunderbaren Inhaltsstoffe geht. Sie sind nämlich nur dann vorhanden, wenn der Apfel auch wirklich seine optimale Reife hat und wenn er mit seiner Schale gegessen wird. In der Schale sitzt der größte Anteil an Vitamin C. Es macht deshalb unbedingt Sinn, im Herbst Äpfel aus der Region zu kaufen. Angeboten werden sie auf Bauernmärkten oder ganz normalen Wochenmärkten. Wer dazu keinen Zugang hat, kauft Äpfel, wenn es am Wochenende per Rad oder Auto auf eine Überlandtour geht.Zurück zum Apfelfest. Dafür bringt jeder Gast etwas mit, was aus Äpfeln zubereitet wurde oder zumindest Äpfel enthält. Ganz obenan auf der Liste steht natürlich ein leckerer Apfelkuchen. Herzhafte Gelüste werden mit einem Kartoffel-Apfelsalat befriedigt. Zu trinken gibt es Apfelschorle für die Kleinen, die Großen bekommen Apfelwein (Cidre). Ganz bestimmt werden alle gern hausgemachte Apfelchips knabbern wollen. Dafür entkernt man diverse Äpfel und schneidet sie in dünne Scheiben. Dann geht es für mindestens zehn Minuten ab in eine Schale mit Zitronenwasser. Das verhindert, dass die Apfelscheiben braun werden. Anschließend abtropfen und trocknen lassen. Das geht bei milder Hitze (50 Grad) im Backofen, gern aber auch auf einer sonnigen Fensterbank. Dann kann der Trocknungsprozess mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Chips müssen zwischendurch immer mal wieder gewendet werden.