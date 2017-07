Anthroposophische Ernährung in Demeter - Qualität

Diese Art von Ernährung basiert auf einem ganzheitlichen Konzept, welches vom Anthroposophen Rudolf Steiner konzipiert wurde. Es gibt hierbei kein Verbot von irgendwelchen Lebensmitteln, nur eine Empfehlung, den Konsum von einigen stark einzuschränken. Dazu gehören beispielsweise Fleisch, Fisch, Eier, Zucker, Fertigprodukte, Soja und Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Paprika und Tomaten. Grundlage dieser Ernährung sind alle Arten von Gemüse, Obst, aber auch Getreide und Milchprodukte. Fleisch darf zwar - in Maßen - gegessen werden, besser jedoch wäre es, den Verzehr ganz zu unterlassen.Fleisch und auch Nachtschattengewächse sollen laut Anthroposophen negativ für die seelische Entwicklung sein. Insgesamt wird empfohlen, immer auf natürliche Produkte zurückzugreifen und außerdem möglichst Lebensmitteln den Vorzug zu geben, die aus biologisch-dynamischem Anbau, idealerweise in Demeter-Qualität, stammen. Am besten sollte alles frisch konsumiert werden, denn eine Behandlung z.B. mit Mikrowellen könnte ebenfalls für den Körper schädlich sein. Ähnlich wie die makrobiotische kann auch die anthroposophische Ernährung als alternative Ernährungsform betrachtet werden.Ein wichtiger Aspekt der anthroposophischen Ernährung ist außerdem die Eingliederung der Lebensmittel in drei Kategorien und zwar in das erste Glied: die Wurzel, das zweite Glied: der Stängel und das Blatt und das dritte Glied: die Blüte. Eine wichtige Bedeutung bei dieser Ernährungsform hat auch Kieselsäure - wenn davon zu viel oder zu wenig verzehrt wird, gibt es Störungen im Organismus. Das oberste Grundprinzip jedoch dieser Ernährung ist der freie Wille und die freie Entscheidung des Menschen - genau aus dem Grund wird auch nichts verboten. Grundsätzlich wird die anthroposophische Ernährung auch von Experten empfohlen, denn sie ähnelt in jedem Fall einer vollwertigen und gesunden Ernährung bzw. kommt ihr sehr nahe. Als überwiegend pflanzliche Ernährung ist sie als positiv anzusehen, dennoch sollte immer darauf geachtet werden, dass genug Vitamin B12, Vitamin D und Eisen konsumiert wird, genau wie auch die wichtigen Omega 3-Fettsäuren. Dass jedoch auf Nachtschattengewächse verzichtet wird, macht aus ernährungswissenschaftlicher Sicht keinen Sinn.