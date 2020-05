Anchovispaste immer griffbereit

Wer sich fragt wo genau eigentlich der Unterschied liegt zwischen Anchovis und Sardellen, dem sei gesagt: genau genommen gibt es keinen. Unter Anchovis versteht man nämlich Sardellen und zwar jene, die in Salzlake eingelegt sind und genau diese Variante von Sardellen erhält man ja hier bei uns häufig im Handel. Zum Einlegen in Salzlake werden die Sardellen jedoch noch vorher filetiert.Da sie aufgrund des Einlegens in Salzlake sehr würzig und intensiv schmecken, genießt man sie nicht roh, sondern verwendet sie vielmehr als würzige Zutat für verschiedene Speisen. Beispielsweise, um Soßen eine besonders aromatische und würzige Note zu verleihen - das geht sowohl bei Salat- als auch bei Pasta-oder Gemüsesoßen. Aus diesen Anchovis wird sehr oft auch die würzige Sardellenpaste hergestellt, die im Handel im Kühlregal in der Tube zu finden ist. Unter den Sammelbegriff Anchovis fallen allerdings ebenfalls eingelegte Sprotten. Diese jedoch sind nicht ganz so würzig, weil sie weniger Salz enthalten; man verwendet sie häufig für die nordeuropäische Küche. Sprotten können im Gegensatz zu Anchovis aus Sardellen pur verzehrt werden - sie schmecken ganz ähnlich wie Matjes.Ausgesprochen lecker ist das folgende Rezept für sizilianische Spaghetti mit Anchovis, die aus Sardellen hergestellt wurden. Man benötigt für 4 Personen circa 500 g Spaghetti, ein Gläschen Sardellen, etwas Olivenöl, Knoblauch, 100 g Semmelbrösel sowie Pfeffer, Salz und Parmesan. In der Pfanne wird das Olivenöl erhitzt, die gehackten Knoblauchzehen und Anchovis zugegeben und bei nicht zu hoher Hitze angebraten. Die Semmelbrösel hinzufügen und vom Herd nehmen. Nun mit etwas Pfeffer abschmecken und mit den gekochten Spaghetti gut vermischen. Auf Teller verteilen und nach Belieben mit frisch geriebenem Parmesan und etwas frischer Petersilie servieren. Einfach, aber ausgesprochen gut!