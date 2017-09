Ananas-Diät - nicht empfehlenswert

Diäten gibt es wie Sand am Meer. Doch wie viele von ihnen taugen auch wirklich etwas? Mit welcher von ihnen kann man möglichst effektiv und schnell, aber vor allem auch dauerhaft abnehmen? Nehmen wir in dem Fall mal die so genannte Ananasdiät genauer unter die Lupe. Die Ananas ist grundsätzlich schon mal eine wunderbar geeignete Frucht, um abzunehmen. Denn sie entwässert und entgiftet, darüber hinaus ist Ananas sehr gesund.Dennoch hat diese Diät leider nicht nur Vorteile. Bei einer Ananas-Diät ist es nämlich tatsächlich nur erlaubt, Ananas zu sich zu nehmen. Und zwar nicht etwa jene aus der Dose, sondern natürlich möglichst die ganz frische Frucht sollte verzehrt werden. Denn die frische Variante enthält nicht nur deutlich mehr Vitamine, sondern auch weniger Zucker als die in der Dose. Insgesamt sollten pro Tag zwei bis drei Kilo Ananasfleisch verzehrt werden. Dazu erlaubt sind ausschließlich Wasser und Tee. Ein Kilogramm Ananas enthält nur knapp 600 Kalorien. Sie enthält keine Eiweiße, dafür aber Enzyme, die die Fettverbrennung ankurbeln, genau das also, was bei einer Diät gewünscht ist.Der Körper erhält also bei einer Ananasdiät fast ausschließlich Kohlenhydrate, dafür keine Eiweiße und kaum Fett. Das aber hat zur Folge, dass die Ananas-Diät eine so genannte Crash-Diät ist, das bedeutet einerseits, dass nur eine oder wenige Früchte bzw. Lebensmittel erlaubt sind, andererseits kann es aber auch nach einiger Zeit genau aus diesem Grund zu Mangelerscheinungen kommen. Der Vorteil ist, dass mit dieser Methode in kurzer Zeit relativ viel Gewicht verloren werden kann. Nachteil: danach entsteht leider häufig der unangenehme Jo-Jo Effekt. Das Gewicht ist fast so schnell, wie man es verloren hat, auch wieder drauf auf der Waage.Empfohlen wird die Ananas-Diät daher auch nur über einen Zeitraum von 2 Tagen. Denn wenn man genauer hinschaut, verbirgt sich hinter dem schnellen Gewichtsverlust leider kein Fettabbau, sondern vielmehr ein Abbau von Wasser und Muskeln. Wer also auf die Schnelle ein paar Kilo verlieren will, beispielsweise, damit das heiß geliebte Kleid am Wochenende wieder passt, der kann es mit der Ananas-Diät versuchen. Zum dauerhaften und gesunden abnehmen sollte aber einer anderen Diät der Vorzug gegeben werden. Ein Entschlackungstag im Monat, an dem nur Ananas gegessen wird, ist hingegen durchaus empfehlenswert.