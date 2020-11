MINERALSTOFFE

Amaranth - Gold der Berge

Amaranth ist vor allem das Hauptnahrungsmittel der Inkas und Azteken. Aber auch in heutigen Zeiten genießt Amaranth einen hohen Stellenwert. Schließlich beinhaltet die Pflanze bzw. die Körner zahlreiche Inhaltsstoffe, die für die Gesundheit des Menschen förderlich sind. So manches heimische Getreide wird durch den hohen Gehalt wichtiger Nährstoffe in den Schatten gestellt.Die Körner des Amaranth sind recht unscheinbar, dafür aber umso wichtiger. Sie beinhalten fast ein Drittel mehr Ballaststoffe und Zink als Weizen und auch knapp das Doppelte an Eisen. Außerdem ist Amarant reich an Magnesium und Kalzium. Dadurch ist Amaranth ein sehr wichtiger und interessanter Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.Schon vor Jahrtausenden war Amaranth in Südamerika ein Grundnahrungsmittel. Außerdem wurde er als Opfergabe für die Götter verwendet. Dadurch galt er auch lange Zeit als heilige Pflanze. Bei den Inkas und Azteken wurde die Pflanze sogar als Quelle großer Kraft verehrt. Spanische Eroberer vernichteten jedoch die Felder, um den Zusammenhalt der Eingeborenenstämme zu untergraben.In heutigen Zeiten wird Amaranth vorwiegend in armen Bergregionen Pakistans, Mexikos, Nepals und Indiens angepflanzt. Dadurch sollen Mangelernährung und Hunger in diesen Regionen vermieden und bekämpft werden.In der Ernährung werden vorrangig die Samen verwendet, die an Hirse erinnern. Hirse ist zwar keine Getreideart, dennoch ähneln sich Hirse und Amaranth in Verwendung und Nährwert. Die Pflanze gehört anders als andere Getreidearten nicht zu den Süßgräsern, sondern zur Familie der Fuchsschwanzgewächse. Darum handelt es sich beim Amaranth ebenso um ein Pseudo-Getreide.Amaranth kann sehr gut für Diäten und Sportler-Ernährung eingesetzt werden. Denn in den senfkorngroßen Körnern sind zahlreiche wichtige Nährstoffe enthalten. So können zum Beispiel auch Mangelerscheinungen durch unausgewogene Ernährung abgedeckt und vermieden werden. Vor allem die durch eine herkömmliche Ernährung recht unausgeglichene Magnesiumzufuhr kann durch Amaranth unterstützt werden. Außerdem sind zahlreiche ungesättigte Fettsäuren im Amaranth enthalten, die wichtig für den menschlichen Organismus sind.