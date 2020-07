VEGETARIER

Als Halbzeitvegetarier paarweise Gewohnheiten ändern

Für alle, die sich mit den Auswirkungen des Fleischkonsums schon häufiger auseinander gesetzt haben und bei denen der Gedanken an Verzicht nicht vollständige Ablehnung hervor ruft, kommt diese Idee wahrscheinlich wie gerufen: "Halbzeitvegetarier" heißt ein Projekt, das auf der simplen These beruht: Auch zwei halbe Vegetarier machen einen ganzen aus.Viele Menschen wissen um die Folgen, die hoher Fleischkonsum auf die Umwelt, auf das Klima und nicht zuletzt auf die eigene Gesundheit hat. Dennoch ist die Konsequenz, über Nacht zum Vegetarier zu werden, für die meisten ein zu einschneidender Schritt. Einen Kompromiss bietet die Methode an, die die Erfinder des Konzepts "Halbzeitvegetarier" vorschlagen: Man sucht sich einen Partner und beschließt gemeinsam, den Fleischkonsum zu halbieren.Das Ziel der Initiatoren besteht nicht darin, einen von Verzicht geprägten asketischen Lebensstil zu propagieren. Vielmehr fordern sie dazu auf, sich bewusst mit gesunder und nachhaltiger Ernährung auseinander zu setzen. Darum regen sie an, sich paarweise zusammen zu finden und darüber auszutauschen, in welcher Weise man die Ernährung umstellen kann und will. Wer im eigenen Umfeld keinen passenden "Tandem-Partner" findet, kann auch einen auf der Homepage der Initiative angebotenen Vermittlungsservice nutzen.Zunächst hält man seine bisherigen Ernährungsgewohnheiten einige Tage lang schriftlich fest, um sich bewusst zu machen, wie oft man tierische Produkte zu sich nimmt. Dann bespricht man gemeinsam, wo es am leichtesten fällt, den Konsum zu reduzieren und worauf man auf gar keinen Fall verzichten möchte. Man tauscht Ideen darüber aus, welche Alternativen man gerne ausprobieren würde. Nach einer ersten Probewoche trifft man sich erneut mit dem Tandem-Partner und berichtet sich gegenseitig über Erfolge und Schwierigkeiten.Das Konzept, welches darauf beruht, dass man sich im Team leichter damit tut, mit alten Gewohnheiten zu brechen als im Alleingang, möchte ohne erhobenen Zeigefinger dazu anregen, neue kulinarische Genüsse zu entdecken, die ohne Fleisch auskommen.