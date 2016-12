Allerlei Zuckervarianten

Unter Zucker versteht man alle Saccharide, die süß schmecken. Der Name ist aber auch eine Handelsbezeichnung für den sogenannten Zweifachzucker. Zucker wird als Genuss- und als Nahrungsmittel verwendet. Es ist das einzige Lebensmittel, das kein Mindesthaltbarkeitsdatum trägt. Das Wort Zucker stammt aus dem Sanskrit, das süß bedeutet. Zucker gibt es schon seit rund 10.000 Jahren, das zeigen Funde in Melanesien und Polynesien. Ab dem Jahr 1.500 wurde das Zuckerrohr auf Plantagen angebaut, wobei Zucker damals als Luxusgut galt, und nur den Reichen vorbehalten war. Erst rund 350 Jahre später wurde der begehrte Süßstoff industriell hergestellt, bislang jedoch nur aus Zuckerrohr.Im Jahr 1747 wies Andreas Sigismund Marggraf nach, dass in Rüben Zucker enthalten ist. Damit begann die Produktion von dem Zucker, den wir heute kennen. Es gibt verschieden Arten von Zucker, eines haben alle gemeinsam, sie sind süß und haben rund 4 Kalorien pro Gramm. Im Handel findet man Zucker in verschiedenen Farben und Formen. Brauner Zucker wird durch das Karamellisieren gewonnen. Durch den anhaftenden Sirup bekommt der Zucker seine Farbe. Der Kandiszucker entsteht durch ein langsames Auskristallisieren der Zuckerlösung, braunem Kandis wird zusätzlich karamellisierter Zucker beigemengt. Läuterzucker, der oft für die Herstellung von Mixgetränken benötigt wird, ist ein Sirup, das aus Wasser und Zucker besteht.Zum Verzieren von Backwerk wird Hagelzucker verwendet. Er schmilzt nicht, wenn er Wärme ausgesetzt wird. Für die Herstellung von Konfitüren benötigt man Gelierzucker. Er hat eine gelbliche Farbe, die kommt daher, da dem Zucker ein Geliermittel, meist Pektin beigemengt ist. Zucker kann auch geformt werden, zum Beispiel als Würfel- oder Brigezucker, wobei der Bridgezucker die Formen von Spielkartensymbolen, also Herz, Treff, Karo oder Pik hat. Zucker, der in Form von Flaschen hergestellt wird, braucht die Filmbranche. Die so geformten Flaschen brechen leicht und die Schauspieler können diese gefahrlos zerschlagen.