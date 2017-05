Albaöl mit Buttergeschmack

Schon mal etwas von Albaöl gehört? Nicht? Das ist auch nicht ungewöhnlich. Albaöl ist den meisten nämlich tatsächlich ein unbekanntes Produkt. Eigentlich stammt dieses Öl aus Schweden. Es wird aus Rapsöl zubereitet, hat aber einen ganz typischen Buttergeschmack. Genau das macht Albaöl so interessant als pflanzliche Alternative zur Butter.Gerade für gesundheitsbewusste Menschen ist Albaöl eine gute Idee. Es ist komplett cholesterinfrei und wurde ursprünglich für Kliniken entwickelt, deren Patienten eine Diät einhalten müssen. Sogar der Geruch ähnelt der von Butter. Alle, die also auf das Milchfett verzichten wollen oder müssen, können zum Backen, Braten aber auch für Salate auf Albaöl ausweichen. Es verbrennt auch dann nicht, wenn es hoch erhitzt wird. Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass der typische Buttergeschmack erzeugt wird durch naturidentische Aromastoffe.Allerdings hat Albaöl auch die positiven Eigenschaften von Rapsöl, nämlich wenig gesättigte Fettsäuren und einen großen Anteil an einfach und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Auch der Gehalt an Alpha-Linolsäuren ist hoch, dieser gehört zu den Omega 3-Fettsäuren, die für Herz und Kreislauf sehr wichtig sind. Auch das Verhältnis zwischen Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren ist sehr ausgewogen, nämlich 1:2 Albaöl ist allerdings ein ziemlich teures Produkt. Wer gerne Butteraroma mag, für den eignet sich dieses Öl sicher hervorragend. Ansonsten kann man jedoch mit jedem anderen hochwertigen (Raps-)-Öl dieselben gesunden Eigenschaften für weniger Geld erhalten.