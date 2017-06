Aioli - Klassiker unter sich

Eine Aioli ist eine Creme mit sehr viel Knoblauch, die man sich in etwa wie eine Knoblauchmayonnaise vorstellen kann. Man vermutet, dass die Aioli aus dem Mittelmeerraum - wahrscheinlich aus Frankreich oder Spanien - stammt. Der Name setzt sich zusammen aus Ai für Knoblauch und olio für Öl. Sie besteht normalerweise nur aus Knoblauch und Öl, eventuell auch noch Salz. Allerdings gibt es mittlerweile unendlich viele Abwandlungen des Originalrezeptes und wer Knoblauch mag, findet sicher auch eine für sich passende Variante.Aioli ist auf jeden Fall der ideale Begleiter zu Brot oder Baguette, es passt prima zu Fisch und Fleisch, man kann es zum Dippen verwenden oder für Gemüse, Salate oder zum Grillen. In Spanien wird sie oft zu Tapas serviert. Die Herstellung ist einfach: Man zerdrückt Knoblauchzehen im Mörser oder alternativ in der Knoblauchpresse. Nun gibt man nach und nach mit dünnem Strahl Olivenöl hinzu und rührt währenddessen fleißig weiter, so dass sich eine dickliche und zähflüssige Creme bildet. Wer allerdings zu viel oder zu wenig Öl zugibt, muss damit rechnen, dass die Aioli gerinnt. In manchen Rezepten verwendet man daher, um dies zu verhindern, zugleich Eigelb, etwas Milch oder auch mal eine gekochte Kartoffel, die man zerdrückt hinzufügt.Wer geschmacklich ein bisschen variieren will, kann beispielsweise frische Kräuter zugeben (hier eignen sich je nachdem, wozu sie serviert wird, Schnittlauch ebenso gut wie Basilikum und Dill). Interessanter schmeckt die Aioli, wenn man ein paar Spritzer Zitrone zufügt. So kommt der Knoblauch nicht mehr ganz so intensiv zur Geltung. Etwas schärfer wird das Ganze, wenn man Pfeffer und/oder Chili hinzugibt. Ganz puristisch und unglaublich lecker ist Aioli, wenn man sie pur auf geröstetem Weißbrot oder Baguette serviert. Knoblauchliebhaber finden das zum "Reinlegen" gut.