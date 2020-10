SüSSEN

Ahornsirup der leckere Zuckerersatz für Feinschmecker

Ahornsirup ist eine leckere und gesündere Alternative zu Zucker. Da immer mehr Produkte aus Übersee auch in unseren Regalen zu finden sind, hat auch der Ahornsirup bei uns in den letzten Jahren Einzug gehalten. Dieser bernsteinfarbene dickflüssige Sirup eignet sich gut zum Verfeinern von süßen Speisen wie Pfannkuchen oder Desserts. Zum Backen und Kochen ist er ebenfalls gut verwendbar und gibt Gerichten eine gewisse Note. Der Zuckergehalt des Ahornsirups liegt bei ungefähr 65 %. Daneben enthält er Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen und Phosphor. Damit verfügt er über mehr Mineralstoffe als Honig bei einem niedrigeren Kaloriengehalt. 100 g Ahornsirup enthalten 266 Kilokalorien. Das sind 35 % weniger kcal als bei herkömmlichem Zucker.Ahornsirup nennt man den eingedickten Saft des Zucker Ahorns. Erst wenn diese ein Alter von 40 Jahren erreicht haben, eignen sich die Ahornbäume zur Gewinnung von Ahornsirup. Die Ernte beschränkt sich auf den kurzen Zeitraum von Ende Februar bis April. Wenn das im Boden gefrorene Wasser schmilzt, wird dieses durch die Wurzeln des Ahornbaumes aufgenommen. Die im Baum befindliche Stärke, welche sich im Sommer und Herbst zuvor angereichert hat, wird dann zu Zucker umgewandelt. Dieser wird dann als Ahornsaft gezapft. Dieser wird über spezielle Plastikpipelines abgezapft. Um einen Liter Ahornsirup zu produzieren, bedarf es einer Saftmenge von circa 40 Litern. Diese kann ein Baum in circa 2 Wochen hervorbringen.Der größte Teil des weltweit vermarkteten Ahornsirups stammt aus Kanada. Dort werden 80 - 90 % der Gesamtmenge hergestellt. Die häufigste Verwendung findet Ahornsirup in den Küchen Nordamerikas. Besonders beliebt ist er dort zu Waffeln oder Eiscreme. Seine Qualität kann man an seiner Farbe und seinem Geschmack erkennen. Je milder und heller der Ahornsirup, umso besser ist seine Qualität. Hierfür wird er in verschiedene Qualitätsstufen eingeteilt, von Extra Light für sehr feinen und milden Sirup bis zu Amber, für kräftigen aromatischen Sirup.