Adventsgewürze - Weihnachtsdüfte

In der Adventszeit duftet es besonders gut nach Gewürzen, die man nur in dieser Zeit verwendet. Die Gewürze, die man für Weihnachtsplätzchen und Stollen verwendet, sind nicht nur lecker, sie sind auch gesund. Um die Vielfalt an Gewürzen genießen zu können, sollte man nur hochwertige Qualität, vorzugsweise aus Bioanbau verwenden. Ein Gewürz, das in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen darf, ist Zimt. Die Zimtstangen sind die Rinde aus dem Zimtbaum. Schon seit 5.000 Jahren ist Zimt als Heilpflanze und auch Gewürz bekannt. Der qualitativ hochwertigste Zimt ist der aus Ceylon. Zimt wirkt wärmend auf den Körper und er stärkt die Nieren.Exotisch und erfrischend ist Kardamom. Es gehört zu den teuersten Gewürzen der Welt. Der Geschmack erinnert an eine Mischung aus Eukalyptus und Zitrone. Gewonnen wird das Gewürz aus den Samen der Pflanze. Idealerweise kauft man Kardamom als ganzes Korn, man kann die Samen entweder mörsern oder mahlen, um dann sowohl süße als auch pikante Speisen zu verfeinern. Gute Qualität erkennt man daran, dass die Hülsen grün und die Samen darinnen schwarz sind. Nicht nur in den Advent gehört die Muskatnuss. Eigentlich ist es keine richtige Nuss, sondern vielmehr der Kern einer Frucht, die ähnlich eines Pfirsichs ist. Met oder Getränke werden mit der Muskatnuss verfeinert. Am besten ist es, wenn man die Nuss frisch reibt, nur so kommt das Aroma gut zur Geltung.Nicht fehlen darf natürlich die Vanilleschote. Sie ist die Samenschote einer Orchideenart, die rankt. Eine Vanilleschote ist darum relativ teuer, da der Aufwand beim Trocknen sehr hoch ist. Vanille hat ein intensives und warmes Aroma. In der Schote findet man das intensiv schmeckende Vanillemark. Ist die Schote ausgeschabt, braucht man sie nicht wegzuwerfen. Zusammen mit Zucker in ein gut verschließbares Glas gegeben, aromatisiert sie den Zucker, so hat man immer genug Vanillezucker zur Hand.