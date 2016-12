Acerola - Kirsche ideal im Winter

Sie wird auch Antillenkirsche genannt, ist immergrün und wächst in ihrer Heimat Mittelamerika, Brasilien und Indien bis zu 3 m hoch. Ihre Herkunft liegt vermutlich in Yukatan, (Mexiko) von wo aus sie sich immer weiter verbreitete.Mit den uns bekannten Kirschen jedoch ist die Acerola-Kirsche nicht verwandt, auch wenn man es meinen könnte, sie sieht ihr immerhin ziemlich ähnlich. In unseren Breitengraden wird sie nämlich leider gar nicht angebaut und sie hierher zu importieren gestaltet sich als nicht so einfach, weil sie bei dem weiten Transport schnell verdirbt. Deswegen wird sie meistens noch vor Ort entweder zu Saft oder zu Pulver verarbeitet und dann erst auf die große Reise zu uns geschickt.Besonders bemerkenswert an dieser Beere sind ihre äußerst gesunden Inhaltsstoffe. So besteht der Saft einer Acerola-Kirsche aus extrem viel Vitamin C, dazu kommen verschiedene B-Vitamine, Eisen, Eiweiß, Kalzium und Flavonide weswegen sie auch zur Vorbeugung gegen Krebs wertvolle Dienste leisten soll. Der hohe Vitamin C-Gehalt bewirkt, dass diese Frucht dabei helfen kann, den Cholesterinspiegel zu senken, den Fettabbau zu unterstützen, vor Erkältungen zu schützen und Eisenmangel entgegenzuwirken. Außerdem bewirkt das enthaltene Vitamin C, dass das Eisen aus anderen Lebensmitteln besser verwertet werden kann.Die Acerola-Kirsche ist übrigens die Vitamin C-reichste Pflanze überhaupt - sage und schreibe die 30-fache Menge wie Zitrusfrüchte beinhaltet diese gesunde rote Beere. Oftmals wird ihr Saft daher - vor allem in den letzten Jahren verstärkt - Fruchtsäften beigemischt. Manchmal findet sie sich aber auch in Tees, Gummibärchen, Bonbons oder Müsliriegeln wieder.