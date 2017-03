KOSMETIK UND PFLEGE

Acai Beere ist ein echtes Beauty Geheimnis

Derzeit schwören nicht nur Hollywood-Stars auf ein kleines fruchtiges Geheimnis, dass als eine Unterstützung für ein jugendliches und gesundes Aussehen sehr effektiv sein soll. Acai-Beere lautet der Name dieses Geheimnisses, die als kleine Powerpakete in Sachen Beauty gelten und zu einem Allroundtalent werden, wenn es um eine schöne Haut und viel Gesundheit geht. Doch was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem fruchtigen Beauty-Wunder?Acai Beeren ähneln von der äußeren Erscheinungsform etwas den hierzulande bekannten Heidelbeeren und haben ihren Ursprung in den Regenwäldern des Amazonasgebietes in Südamerika. Unter der dortigen Bevölkerung sind diese kleinen Kraftpakete schon seit sehr langer Zeit ein geliebter und gesundheitlich effektiver Bestandteil der Ernährung, hingegen im europäischen Raum die Acai-Beeren nun erst ihren richtigen Siegeszug hält.Weitaus gesünder als viele andere Früchte, enthalten die Beautybeeren eine hohe Menge an wertvollen Antioxidantien, die im menschlichen Organismus dazu verhelfen unter anderem Angriffe von den zahlreichen freien Radikalen abzuwehren. Vielfältige Mineralstoffe und Vitamine werden in der Kombination mit weiteren Inhaltsstoffen zu einer sehr gesunden Mischung und ermöglichen es neuesten Forschungsergebnissen zufolge zudem neurologische Erkrankungen in ihrer Entstehung zu einzugrenzen.Hinsichtlich der Wirkung der Acai Beeren erweisen sich diese als Beschleuniger für den Stoffwechsel, unterstützen eine geregelte Verdauung und sorgen dafür, dass mehr Kalorien verbrannt werden. Auch in Sachen Schönheit zeigen sich die kleinen Beeren als stark, denn hier helfen sich nicht nur überflüssige Pfunde zu verlieren, sondern steigern insgesamt die Vitalität und fördern ein frisches gutes Aussehen.Nachteilig an den Acai Beeren ist jedoch, dass sie derzeit noch nicht überall erhältlich sind und somit der Einkauf sich durchaus etwas schwierig gestalten kann. Abschließend muss man zudem an dieser Stelle betonen, dass sich die positiven Effekte der Beeren überhaupt nur einstellen können, wenn man insgesamt einen gesunden Lebensstil pflegt, der auf ausreichend Bewegung, genügend Schlaf und einer ausgewogenen Ernährung basieren sollte.Quelle: Schönheit und Medizin