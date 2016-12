Wintersporturlaub - die Vorbereitung

Der Winter ist da und die Lust Wintersport zu betreiben ist geweckt. Der Urlaub ist gebucht, doch vorher gibt es noch einiges zu tun, um sicher und ohne Verletzungen durch den Wintersporturlaub zu kommen. Erst einmal muss die Ausrüstung überprüft werden. Passen die Anzüge noch und wie sieht es mit den Skiern aus. Müssen sie gewachst werden, passt die Bindung noch oder muss sie neu eingestellt werden? Das kann nur der Fachmann übernehmen, denn eine zu fest eingestellte Skibindung kann verheerende Folgen haben, Verletzungen sind vorprogrammiert.Wenn man mit dem eigenen Auto in den Wintersportort fährt, muss auch dieses gecheckt werden. Es muss ausreichender Frostschutz vorhanden sein und auch an Schneeketten sollte man denken. Nichts ist schlimmer, als mit dem Auto hängen zu bleiben. Ebenso zur Vorbereitung für den Wintersport gehört das körperliche Training. Treibt man das ganze Jahr über Sport, so ist es kein Problem, auch für den Wintersport fit zu sein. Jedoch sollten spezielle Übungen gemacht werden, die man beim Skifahren unbedingt braucht, um sicher auf den Brettern zu stehen.Beim Skifahren braucht man Koordination und einen guten Gleichgewichtssinn. Beides kann man durch ein spezielles Work-out trainieren. Sogenannte Wackelbretter imitieren die Piste, auf der man sich später bewegt. Aber auch die Skistöcke sind ein ideales Trainingsgerät. Zusammen mit dem Partner kann man die Übung durchführen, die das Wedeln imitieren soll. Man steht sich gegenüber und jeder hat ein Ende des Stocks in jeder Hand. Die Beine stehen schulterbreit am Boden, die Knie sind leicht angewinkelt. Abwechselnd, wie beim Sägen, zieht und schiebt man mit den Stöcken so fest, dass der Partner einen Widerstand spürt, jedoch nicht zu Fall kommt. Unmittelbar, bevor es auf die Piste geht, muss man sich aufwärmen, damit die Muskeln gelockert und die Sehnen gedehnt werden. Damit vermeidet man Verletzungen.