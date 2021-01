SPORT IM SCHNEE

Winterlicher Gruß - Fit im Schnee

Gerade im Winter sollte auf eine nährstoffreiche Ernährung geachtet werden, hierzu gehören Obst und Gemüse. Eine vitaminreiche Ernährung ist ein wichtiger Grundstein, um fit durch den Winter zu kommen. Doch nur durch eine gesunde Ernährung bleibt niemand fit in der kalten Jahreszeit.Ein weiterer guter Tipp sind Heiß-kalte Duschen und Saunagänge, hierdurch wird der gesamte Organismus auf Vordermann gebracht und der Körper gewöhnt sich schneller an die Temperaturschwankungen.Auch im Winter sollte nicht auf Sport verzichtet werden. Gerade ein Spaziergang durch den Schnee, bei klarem Himmel und strahlenden Sonnenschein ist nicht nur wunderschön, sondern hierdurch werden die Lebensgeister geweckt. Dank der modernen Winterkleidung muss sich auch keiner vor der Kälte fürchten, denn hiervor schützt die richtige Kleidung.Auch Walken ist im Schnee möglich, allerdings sollte hier eine längere Aufwärmphase mit eingerechnet werden, denn gerade in der Kälte benötigt die Muskulatur länger um die richtige "Betriebstemperatur" zu erreichen. Auch die Atemwege sowie die Lunge müssen sich langsam an die Kälte gewöhnen. Ein schneller Start ist hier nicht möglich, aber Walking im Schnee ist nicht unmöglich.Wer die Möglichkeit hat, sollte Langlaufski ausprobieren, diese Sportart ist eine sehr gute Alternative für Wanderungen durch den Schnee. Das Immunsystem wird hierdurch gestärkt und der Körper bleibt fit. In kleineren Gruppen macht diese sportliche Aktivität besonders viel Spaß. Natürlich gilt auch hier, in Ruhe den Körper aufwärmen.Bei einer geschlossenen Schneedecke kann auch gejoggt werden, natürlich ist dies anstrengender, doch wenn es nicht übertrieben wird, bleibt die Fitness auch über die Wintermonate erhalten. Alternativ können natürlich auch ein paar Runden auf dem Laufband im Fitnessstudio gelaufen werden, doch dabei kann natürlich nicht die schöne Schneelandschaft genossen werden.Nach dem Outdoor-Training sollte auf jeden Fall direkt die durchgeschwitzte Kleidung ausgezogen werden, da es ansonsten zu einer Erkältung kommen kann. Ein warmer Tee verwöhnt die Seele nach dem Training.