Winterfreuden - Abfahrt, Langlauf und Schlittschuhlaufen

Regelmäßige Bewegung an der frischen Winterluft ist eine Sache, Sport im Winterurlaub eine andere. Wer das Glück hat, (auch) im Winter Urlaub machen zu können, der wird wohl kaum die ganze Zeit über im Hotel bleiben. Stattdessen geht es nach dem Frühstück - und meist gleich rauf auf die Piste. Die tollkühnen Abfahrten beim Ski alpin sind freilich nichts für den Anfänger. Diese Sportart ist weniger etwas zum Fitwerden als vielmehr eine echte Herausforderung für die Fitness. Die Bewegungsabläufe, um heil und unversehrt am Fuß der Abfahrt anzukommen, müssen geübt werden. Für den Start in diesen Sport gibt es ausgebildete Lehrer, für die erste Abfahrt sanfte Hügel.Etwas weniger Aufwand erfordert Ski nordisch, sprich der Skilanglauf. Hier dürfen sich auch Anfänger auf die Loipe wagen, wenn die Skier erst mal richtig sitzen. Je einfacher die Loipe ist, desto besser. Langlaufnovizen werden staunen, wie kräftezehrend diese Disziplin ist. Wer dann seine Kondition schon etwas verbessert hat, der wagt sich auf eine mittelschwere Loipe, die auch schon mal eine ganz kleine "Abfahrt" aufweisen darf. Skilanglauf ist ein toller Sport, um sowohl um den Körper zu straffen, als auch, um das Herz-Kreislaufsystem zu trainieren. Vorsicht, wer als Anfänger nur ein langes Wochenende zur Verfügung hat, der weicht vielleicht besser aufs Schneeschuhwandern aus. Sonst könnte zu viel wertvolle Zeit mit einem deftigen Muskelkater verloren gehen...Womit wir auch schon bei sportlichen Winterurlaubsfreuden für diejenigen angelangt sind, die mit Skiern nichts am Hut haben. Sie wagen sich vielleicht mal wieder in Schlittschuhstiefeln auf Eis, das trainiert die Balance und die Koordination. Deutlich wagemutiger sind Snowboards, bei denen ebenfalls Balance und Wendigkeit gefragt sind. Alles zu viel, zu schnell, zu riskant? Dann wird auch der Winterurlaub am besten zu einem Wanderurlaub umgemünzt. In den Skigebieten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sind entsprechende Routen ausgeschildert und werden bei Schneefall auch zuverlässig geräumt.