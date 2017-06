SURFEN

Windsurfen - Soweit die Wellen tragen

Um Windsurfen zu lernen, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder auf eigene Faust oder in einer Surfschule. Wer sich auf dem Wasser sicher fühlt und schon Erfahrungen mit anderen Boardsportarten gesammelt hat, kann sich die Fertigkeiten des Surfens alleine oder mit Freunden aneignen. Ohne fachliche Anleitung kann es jedoch zu Fehlern kommen, aufgrund derer man sich den Spaß auf dem Board selbst verleidet. Daher ist es sinnvoll, sich zumindest anhand von Büchern, Magazinen und DVDs in die Materie einzuarbeiten.Der effektivste Weg, um das Surfen von der Pike auf zu lernen, ist ein Einsteigerkurs in einer Windsurfschule. Hier erlernt man zusammen mit anderen Anfängern die grundlegenden Bewegungsabläufe und eignet sich das Basiswissen über geltende Regeln, Ausrüstung und mögliche Gefahren an. Wo sich Surfschulen niedergelassen haben, herrschen in der Regel gute Bedingungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Es werden Kurse von ein- oder mehrtägiger Dauer angeboten, das Kursangebot steht oftmals zusammen mit einer kompletten Reise zum Angebot.Die Ausrüstung sollte dem Fahrkönnen angepasst sein. Für Anfänger empfiehlt sich ein mindest drei Meter großes Brett mit Klappschwert, das bei allen führenden Marken im Programm zu finden ist. Bevor man eine endgültige Kaufentscheidung trifft, sollten in einer Surfschule verschiedene Boards getestet werden. Das Rigg, also Mast und Gabel kauft man am besten komplett. Die Biegecharakteristiken des Masts und das Segel sollten aufeinander abgestimmt sein. Ein Rigg für Anfänger sollte in erster Linie leicht sein.Was das Segel betrifft, hängt die empfohlene Größe einerseits auch vom Fahrkönnen ab, andererseits spielen das Körpergewicht und die Windstärke an dem Spot, an dem man Surfen möchte, ab. Unerfahrene Surfer beginnen normalerweise mit kleineren Segeln. Im Sportartikel-Fachhandel erhält man eine eingehende Beratung und Tipps zum Kauf. Bei erhältlichen gebrauchten Segeln sind alle nachträglich aufgeklebten Sticker zu entfernen, um festzustellen, ob sich darunter Reparaturstellen oder Risse verbergen.Wer nur einmal im Jahr im Urlaub surfen möchte, kann die benötigte Ausrüstung in einer Surfschule vor Ort ausleihen. Mit einer eigenen Ausrüstung ist man jedoch jederzeit startbereit. Ein Neoprenanzug sollte beim Kauf sorgfältig ausgewählt werden; die Materialstärke sollte zur Wassertemperatur der Region passen, in der man surfen möchte.