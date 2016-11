Willkommen im Hallenbad

Jeden Tag eine halbe Stunde zu walken ist prima und lässt sich gut in den Alltag einbinden. Zweimal in der Woche schwimmen zu gehen erfordert vielleicht etwas mehr Planung, ist aber auch nicht ohne. Gerade im Winter bietet das Hallenbad nämlich Bewegungsmöglichkeiten, ohne die man sonst vielleicht doch ein wenig einrosten würde. Zugegeben, aller Anfang ist hier schwer. Vielleicht ist die Umkleide etwas zu eng, vielleicht passt der Schlüssel zum Spind nicht auf Anhieb, vielleicht hat man auch die Badelatschen zu Hause vergessen. Macht nichts, das wird beim nächsten Mal schon deutlich besser! Am besten, man verbucht den ersten Besuch einfach als Testlauf und nimmt kleine Hindernisse entsprechend gelassen hin. Spätestens im Wasser ist das alles sowieso vergessen.Jeder Mensch ist anders - auch im Hallenbad. Der eine mag kaltes Wasser, zieht gern einsam seine Bahnen und schwimmt sich nach und nach warm. Glückwunsch, dieses Ganzkörpertraining strafft fast alle Muskeln und ist - mit zwei, drei richtig schnellen Bahnen zwischendurch - auch sehr effektiv für Herz und Kreislauf. Lediglich die Bauchmuskeln kommen hier etwas zu kurz. Wichtig ist allerdings, dass die Bewegungsabläufe stimmen und der Nacken beim Brustschwimmen nicht zu stark belastet wird. Wer Zweifel hat oder den Nacken nach zehn Bahnen deutlich spürt, der gönnt sich vielleicht den Luxus einer Trainerstunde. Im Internet gibt es Infos zur "richtigen" Schwimmhaltung auch gratis.Kaltes, Wasser, Bahnenziehen - wird Ihnen allein beim Gedanken daran schon unwohl? Dann wäre Aquafitness vielleicht eine Alternative. Hinter diesem Oberbegriff verbergen sich Kurse, bei denen im Wasser geturnt oder getanzt wird. Sie finden in aller Regel in Becken mit warmem und allenfalls brusthohem Wasser statt. Das ist mehr als nur angenehm. Es eröffnet auch Menschen, die nicht schwimmen können, oder die Probleme mit den Gelenken oder dem Gewicht haben, den Zugang zu fast müheloser Bewegung. Dank des Auftriebs verliert das Gewicht plötzlich an Bedeutung und die Wärme ist eine Wohltat für den Bewegungsapparat. Aquafitness hat viele Facetten und spannt den ganzen Bogen von klassischer Wassergymnastik bis hin zu Wasser-Zumba. Das macht Spaß, das erleichtert den Kontakt zu den Mitstreitern und hat somit auch eine positive soziale Komponente. Neben dem Körper profitiert als auch die Seele. Was will man (außer Badelatschen) eigentlich mehr?